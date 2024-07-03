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Ураження ракетного корабля РФ "Сєрпухов": у легіоні "Свобода Росії" розповіли деталі спецоперації

3 липня, 2024 середа
13:24
Війна з Росією

У легіоні "Свобода Росії" розповіли деталі спецоперації на території військово-морської бази РФ внаслідок якої було виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов"

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Про це йдеться у телеграмі легіону "Свобода Росії".

"Нарешті можемо поділитися деталями спеціальної операції на МРК "Серпухов", яку провели патріоти вільної Росії зі складу Легіону "Свобода Росії" і доброволець з позивним "Гога"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доброволець вийшов на зв'язок із легіоном у 2023 році, бувши чинним військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці. Тривалий час він надавав легіону важливу інформацію.

Коли перебування на кораблі та подальша робота в інтересах сил опору стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. Внаслідок проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля і повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації, кажуть у легіоні "Свобода Росії".

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Що відомо про ураження ракетного корабля РФ "Сєрпухов"

"Сєрпухов" - російське судно  проєкту 21631 "Буян-М", яке Росія спустила на воду у 2015 році. Воно здатне використовувати калібри та онікси. 

Головне управління розвідки МО України повідомило, що 7 квітня на території військово-морської бази росіян у місті Балтійськ Калінінградської області РФ внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов".

 "Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації", - писали в ГУР. Також розвідники зазначали, що відновлення боєздатності корабля потребуватиме тривалого часу.

Теги:
Україна
Росія
корабель
російська армія
втрати окупантів
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