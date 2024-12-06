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В безпекових угодах, які Україна уклала з 27 країнами, записана підтримка вступу в НАТО, - директорка "Української призми" Шелест

Оксана Ліховід
6 грудня, 2024 п'ятниця
11:50
Війна з Росією НАТО

Директорка Програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма", головна редакторка UA: Ukraine Analytica Ганна Шелест наголосила, що не варто недооцінювати 27 угод, які Україна підписала з різними країнами

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Не варто недооцінювати 27 угод, які Україна підписала з різними країнами. Там дуже багато важливих аспектів щодо спільного виробництва зброї, надання Україні зброї, навчань, грошей. Тобто там дуже багато для військово-промислового співробітництва, загалом для безпекового співробітництва", - зауважила Шелест. 

За словами директорки Програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма", по-перше, в безпекових угодах немає зобов'язань надавати нам військових чи якимось чином нас захистити, окрім надання нам зброї й розвідданих. По-друге, в кожній угоді прописано, що країни підтримують наше членство в НАТО.

"Тому не варто розділяти угоди від поточної заяви про те, що саме НАТО – це головна безпекова гарантія. Бо в тому форматі є певні механізми, яким чином може відбуватися захист України у разі майбутніх додаткових нападів", - пояснила Шелест. 

  • Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україну необхідно поставити у найсильнішу можливу позицію для ймовірних переговорів з Росією.
  • Також нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість перемовин із РФ щодо миру.
  • Уряди деяких країн НАТО почали розглядати різні сценарії припинення війни Росії проти України.







 

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вступ до НАТО
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