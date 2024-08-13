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Ексклюзив

Військовий експерт Самусь розповів, якою може бути відповідь РФ на Курську операцію

Марина Клюєва
13 серпня, 2024 вiвторок
22:33
Війна з Росією Збройні Сили України

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів, що інструментарій у російського диктатора Володимира Путіна, аби відповісти на Курську операцію, невеликий

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Інструментарій у Путіна невеликий, тобто всі бачили, в якому він стані знаходиться, він реально в шоковому стані, він не знає, які команди віддавати, тому що Герасімов, начальник генштабу, просто провалив цю ситуація. Просто продемонстрував, що він не може реально адекватно оцінювати обстановку і доповідав Путіну, що все добре, все під контролем і навіть остання його доповідь в перші дні початку Курської операції, він доповідав, що перейшло всього-на-всього тисяча українських військовослужбовців, 700 вбито, залишається залишки, які бігають по лісам і так далі. Тобто доповіді дуже схожі, як допоідалося Путіну в лютому-березні 22-го року перед катастрофою, коли вони почали втікати з Київської, Чернігівської, Сумської областей", - розповів експерт. 

Михайло Самусь на основі різних даних припустив, що Путін міг доручити контроль над ситуацією у Курській області людям зі свого найближчого оточення. 

"Дюмін і Золотов - це найближчі люди до Путіна і була інформація, що начебто Путін доручив Дюміну і Золотову координувати якраз контртерористичну операцію. Різна інформація надходить, зараз вони начебто спростовують, що Дюміну і Золотову доручили координувати цю контртерористичну операцію, але фактично зараз Путін не знає, що робити, тобто Герасімову дана команда продовжувати наступ на Донбасі, можливо, Дюміну, Золотову буде доручено координувати контртерористичну операцію в Курській області, але що робити далі, якщо не вистачає резервів, він не може навіть одну дивізію зняти з Донбасу, щоб якось нейтралізувати загрозу просування українських сил в Курській області", - зазначив він. 

Військовий експерт також відкинув можливість наступу росіян на ЗСУ у Брянській та Бєлгородській областях. А щодо можливості масованого ракетного удару зауважив, що нічого нового Росія не зробить. 

"Починати ще операцію в Брянській області? Я думаю, що спочатку українській війська там можуть розпочати свої операції для того, щоб захистити фланги наших військ, які просуваються в Курській області. Тобто Білгородська і Брянська області - це такі фланогові райони, де українська армія може проводити свої дії, і я думаю, що вони цю ініціативу росіянам не віддадуть. Що стосується масованих ракетних ударів - ну, якихся нових ресурсів, окрім можливості передачі Іраном балістичних ракет у Росії не знайшлося. Тобто санкції все ж таки діють, Росія не припинила випуск своїх ракет, але і не наростила радикально. Тобто вони можуть накопичити якусь кількість ракет, вони можуть нанести удар навіть по Києву, це вони роблять постійно, але я не думаю, що це буде якоюсь новиною для ППО України, тому що у нас ще F-16 з’явилися, які можуть ефективно боротися з крилатими ракетами", - додав Михайло Самусь.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня стало відомо, що просування Сил оборони в Курській області РФ триває, наразі під контролем України 74 населені пункти.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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