Ворог має потужні запаси озброєння у Криму: Гуменюк про загрозу ракетних атак РФ
Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зауважила, що Кримський півострів є потужним хабом збереження ворожого озброєння
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Я хочу наголосити, що ще понад місяць тому ГУР МО України акцентувало увагу населення, і я нагадаю знову, що через скрутне становище противника через, наприклад, відсутність А-50 як потужного повітряного розвідувального центру ворог був змушений тимчасово припинити повітряні атаки з використанням ракет авіаційного та морського базування. Отже, росіяни вишукували альтернативу. І тоді ГУР заявляло, що було відмічено максимально активне розгортання ворогом оперативно-тактичних ракетних комплексів вздовж лінії українського кордону з РФ та на тимчасово окупованих територіях", - прокоментувала Гуменюк.
Наталя Гуменюк зазначила, що станом на сьогодні не проголошується кількість цих оперативно-тактичних комплексів та ракет, які противник накопичив, наприклад, на Кримському півострові.
"Зауважимо, що Кримський півострів є потужним хабом збереження ворожого озброєння. Отже, запаси в окупантів там потужні", - резюмувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
- 17 березня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Місцева влада заявила про декілька прильотів, унаслідок чого 1 людина загинула, 9 постраждали.
- Також пресслужба Сумської ОВА інформувала, що росіяни двічі вдарили по інфраструктурі міста Суми.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.66 Купівля 38.66Продаж 39.17
- EUR Купівля 42.06Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе