Ворог має потужні запаси озброєння у Криму: Гуменюк про загрозу ракетних атак РФ

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Я хочу наголосити, що ще понад місяць тому ГУР МО України акцентувало увагу населення, і я нагадаю знову, що через скрутне становище противника через, наприклад, відсутність А-50 як потужного повітряного розвідувального центру ворог був змушений тимчасово припинити повітряні атаки з використанням ракет авіаційного та морського базування. Отже, росіяни вишукували альтернативу. І тоді ГУР заявляло, що було відмічено максимально активне розгортання ворогом оперативно-тактичних ракетних комплексів вздовж лінії українського кордону з РФ та на тимчасово окупованих територіях", - прокоментувала Гуменюк.

Наталя Гуменюк зазначила, що станом на сьогодні не проголошується кількість цих оперативно-тактичних комплексів та ракет, які противник накопичив, наприклад, на Кримському півострові.

"Зауважимо, що Кримський півострів є потужним хабом збереження ворожого озброєння. Отже, запаси в окупантів там потужні", - резюмувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

17 березня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Місцева влада заявила про декілька прильотів, унаслідок чого 1 людина загинула, 9 постраждали.

Також пресслужба Сумської ОВА інформувала, що росіяни двічі вдарили по інфраструктурі міста Суми.





