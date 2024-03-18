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Ворог має потужні запаси озброєння у Криму: Гуменюк про загрозу ракетних атак РФ

18 березня, 2024 понедiлок
15:43
Війна з Росією Окупанти

Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зауважила, що Кримський півострів є потужним хабом збереження ворожого озброєння

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Я хочу наголосити, що ще понад місяць тому ГУР МО України акцентувало увагу населення, і я нагадаю знову, що через скрутне становище противника через, наприклад, відсутність А-50 як потужного повітряного розвідувального центру ворог був змушений тимчасово припинити повітряні атаки з використанням ракет авіаційного та морського базування. Отже, росіяни вишукували альтернативу. І тоді ГУР заявляло, що було відмічено максимально активне розгортання ворогом оперативно-тактичних ракетних комплексів вздовж лінії українського кордону з РФ та на тимчасово окупованих територіях", - прокоментувала Гуменюк.

Наталя Гуменюк зазначила, що станом на сьогодні не проголошується кількість цих оперативно-тактичних комплексів та ракет, які противник накопичив, наприклад, на Кримському півострові.

"Зауважимо, що Кримський півострів є потужним хабом збереження ворожого озброєння. Отже, запаси в окупантів там потужні", - резюмувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

  • 17 березня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Місцева влада заявила про декілька прильотів, унаслідок чого 1 людина загинула, 9 постраждали.
  • Також пресслужба Сумської ОВА інформувала, що росіяни двічі вдарили по інфраструктурі міста Суми.



 

Теги:
Україна
Росія
Крим
зброя
російська армія
окуповані території
ГУР
ракетний удар
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