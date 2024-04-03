"Якщо диктатора не зупинити, він продовжує йти далі”: посолка США в НАТО оцінила загрозу з боку Росії для країн Балтії

Про це повідомила посолка США в НАТО Джуліанна Сміт, передає "Голос Америки".

Посолка спілкувалася з журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, що відбудеться цього тижня і включатиме у тому числі сесію Ради НАТО-Україна.

Вона заявила, що серед заходів, яких вживають країни Балтії - збільшення спільних тренувань і військових навчань, збільшення присутності американських військ у Східній Європі. Сміт зауважила, що загалом безпеці для понад мільярда мешканців країн НАТО сприяє саме розширення Альянсу.

За її словами, російську загрозу НАТО вважає головною прямою загрозою, якій слід протистояти.

"Ми багато разів бачили в історії: якщо диктатора чи авторитарного лідера не зупинити, вони продовжують йти далі", – наголосила Сміт, додавши, що важливо витіснити Росію із українських земель та припинити неспровоковану агресію.

“Якщо вони досягнуть успіху, звісно, занепокоєння полягає в тому, що Росія буде продовжувати "атакувати й інші країни, - ред.)", – додала посолка.

Водночас Сміт запевнила, що наразі США не бачать безпосередньої загрози в балтійському та інших регіонах

"Хочу сказати нашим друзям у країнах Балтії: ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні", - підкреслила вона.

Сміт розповіла, що за останні два роки США зробили багато кроків, щоб посилити стримування та захист, особливо на східному фланзі. Вна підтвердила серйозне ставлення до проблем безпеки союзників у країнах Балтії.За її совами, США вживає активних заходів, щоб покращити позицію НАТО в регіоні.

За її словами, існують нові регіональні плани, які дозволяють "точно знати, що ми маємо зробити, щоб захистити кожен дюйм території НАТО".

"Я не хочу, щоб у наших друзів у країнах Балтії склалося враження, що якимось чином війна приходить на територію НАТО миттєво. Ми сприймаємо це серйозно, але не вважаємо це безпосередньою загрозою", – зазначила посолка США в Альянсі, додавши, що США нікому не сигналізує, що війна неминуча.

Сміт наголосила, що Росія повністю залучена до своєї неспровокованої агресивної війни всередині України, але США немає індикаторів і попереджень про те, що російська війна на території НАТО неминуча.

Посадовиця нагадала, що США не підтримують ідею відправки військ для війни в Україну, але прагнуть і надалі підтримувати Україну і її захисті від російської агресії.

Щодо перспектив американської допомоги Україні Джуліанна Сміт заявила: "Вважаємо, що Україні зараз терміново потрібна ця допомога. Наші друзі в Україні стикаються з дефіцитом, і тому важливо, щоб допомога США продовжувала надходити. Ми заохочували членів Конгресу як у Палаті представників, так і в Сенаті ... Дуже сподіваємося, що побачимо голосування якомога швидше, щоб ми могли надати цю важливу допомогу нашим друзям в Україні на поле бою".