"Захід йде шляхом ескалації": російські фейки і маніпуляції за 3 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 3 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 червня російська пропаганда запустила дві маніпуляції.
Маніпуляція: Заступник очільника МЗС РФ Рябков, коментуючи дозвіл США на використання їхньої зброї по території РФ, заявив: "Москва застерігає США від прорахунків, які можуть мати фатальні наслідки".
Спростування: Ця заява носить виключно пропагандистський характер. Чиновники країни-терористки намагаються залякати лідерів західних країн, оскільки відчувають загрозу.
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Маніпуляція: Коментуючи дозвіл країн Заходу завдавати ударів їхнім озброєнням по території РФ, МЗС Росії заявило: "Захід йде шляхом ескалації, Росія вживе всіх заходів щодо нейтралізації загроз".
Спростування: Типова маніпуляція від міністерства пропаганди РФ, оскільки в рамках самозахисту Україна має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни-агресорки. І єдиний, хто ескалує війну – це Путін та його поплічники, які щодня віддають злочинні накази.
- 30 травня Politico з посиланням на офіційного представника США та двох інших осіб, ознайомлених із питанням, повідомляло: Байден таємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії зброєю США.
- Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.
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