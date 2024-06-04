"Захід йде шляхом ескалації": російські фейки і маніпуляції за 3 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 3 червня російська пропаганда запустила дві маніпуляції.

Маніпуляція: Заступник очільника МЗС РФ Рябков, коментуючи дозвіл США на використання їхньої зброї по території РФ, заявив: "Москва застерігає США від прорахунків, які можуть мати фатальні наслідки".

Спростування: Ця заява носить виключно пропагандистський характер. Чиновники країни-терористки намагаються залякати лідерів західних країн, оскільки відчувають загрозу.

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Маніпуляція: Коментуючи дозвіл країн Заходу завдавати ударів їхнім озброєнням по території РФ, МЗС Росії заявило: "Захід йде шляхом ескалації, Росія вживе всіх заходів щодо нейтралізації загроз".

Спростування: Типова маніпуляція від міністерства пропаганди РФ, оскільки в рамках самозахисту Україна має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни-агресорки. І єдиний, хто ескалує війну – це Путін та його поплічники, які щодня віддають злочинні накази.