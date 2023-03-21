Візит прем'єра Японії в Київ - це ознака змагальності з КНР за лідерство в Тихоокеанському регіоні, - політексперт Цибулько
Візит прем'єра Японії до України під час війни на тлі поїздки лідера Китаю до РФ є ознакою заявки на велику змагальність та лідерство у регіоні
Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Володимир Цибулько.
"Те, що синхронно (з поїздкою Сі Цзіньпіна до РФ, - ред.) прем'єр Японії відвідує Україну - це переведення у символічному плані на рівень боротьби за лідерство у Тихоокеанському регіоні. Японія починає з міжнародної активності, йде слідами Сі, навіть на випередження. В чому сила символізму - візит до іншої протиборчої країни під час війни і є ознакою заявки на велику змагальність та лідерство у регіоні. Мені здається, що Японія зараз динамічно нарощує оборонний бюджет і це символ спроби грати більшу роль, ніж просто сусід Китаю", - вважає він.
- 20 березня, в Москві відбулася неформальна зустріч Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним. Вона тривала 4,5 години.
- Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним заявив, що Китай і далі буде відігравати конструктивну роль у врегулюванні "українського питання". За словами російського ж диктатора, РФ уважно вивчила "мирний план" КНР і відкрита до переговорів".
- 21 березня до Києва прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Цей візит не був запланований.
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