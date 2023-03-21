Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Володимир Цибулько.

"Те, що синхронно (з поїздкою Сі Цзіньпіна до РФ, - ред.) прем'єр Японії відвідує Україну - це переведення у символічному плані на рівень боротьби за лідерство у Тихоокеанському регіоні. Японія починає з міжнародної активності, йде слідами Сі, навіть на випередження. В чому сила символізму - візит до іншої протиборчої країни під час війни і є ознакою заявки на велику змагальність та лідерство у регіоні. Мені здається, що Японія зараз динамічно нарощує оборонний бюджет і це символ спроби грати більшу роль, ніж просто сусід Китаю", - вважає він.