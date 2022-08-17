Влада "Л/ДНР" почне виконувати смертні вироки іноземцям з 1 січня 2025 р., щоб Захід швидше визнав псевдореспубліки, - журналіст Гармаш
Головний редактор видання "Остров" Сергій Гармаш розповів, що влада псевдореспублік ДНР та ЛНР прагне легітимізації з боку Заходу, тому почне виконувати смертні вироки полоненим іноземцям з 1 січня 2025 року
Журналіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Влада псевдореспублік ЛНР і ДНР внесла зміни до свого законодавства, щоб смертні вироки іноземцям почати виконувати з 1 січня 2025 року", - зазначив Гармаш.
Журналіст припустив, що таким чином терористичні угруповання прагнуть своєї легітимізації.
"Гадаю, це розраховано на те, щоб західні держави спілкувалися з владами "ДНР" та "ЛНР" щодо долі своїх громадян і таким чином визнали легітимність псевдореспублік", - зауважив Сергій Гармаш.
- 9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ. Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на самосуд терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.
- 10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої ДНР щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ
- А 2 серпня в терористичній ДНР заявили про намір "судити" 5 іноземців.
- 12 серпня стало відомо, що у терористичній "ДНР" заявили, що 15 серпня розпочнеться самосуд над пʼятьма іноземцями, які воювали на боці України. Дійство пройде у закритому режимі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.21
Купівля 39.21Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе