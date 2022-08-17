Журналіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Влада псевдореспублік ЛНР і ДНР внесла зміни до свого законодавства, щоб смертні вироки іноземцям почати виконувати з 1 січня 2025 року", - зазначив Гармаш.

Журналіст припустив, що таким чином терористичні угруповання прагнуть своєї легітимізації.

"Гадаю, це розраховано на те, щоб західні держави спілкувалися з владами "ДНР" та "ЛНР" щодо долі своїх громадян і таким чином визнали легітимність псевдореспублік", - зауважив Сергій Гармаш.

9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ. Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на самосуд терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої ДНР щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ

А 2 серпня в терористичній ДНР заявили про намір "судити" 5 іноземців.

12 серпня стало відомо, що у терористичній "ДНР" заявили, що 15 серпня розпочнеться самосуд над пʼятьма іноземцями, які воювали на боці України. Дійство пройде у закритому режимі.

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