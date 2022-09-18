Ворог концентрується на Донеччині та Луганщині, щоб побудувати нову лінію фронту, - військовослужбовець ЗСУ Біщук
Військовослужбовець ЗСУ Віктор Біщук зазначив, що противник стягує сили на Східному напрямку в районі населених пунктів Лиман та Сватове
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, на Луганському та Донецькому напрямках посилилися артобстріли та авіаційні обстріли. Ворог намагається порушити координацію українських військових й зруйнувати командні штаби, але йому це не вдається, тому що точне місцеперебування залишається таємницею для ворога", - зауважив Біщук.
За його словами, росіяни поспіхом тікали з Харківщини й ті, хто не потрапив у полон зараз концентруються на Донеччині та Луганщині.
"Противник будує нові лінії оборони та намагається укріплюватися, щоб створити нову лінію фронту. Ми тримаємо вогневий вплив над ворогом", - підкреслив Біщук.
- 15 вересня Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА, зазначив, що ворог стягує свої сили та будує захисні споруди для оборони у Сватовому, Троїцькому та Кремінній.
- Сьогодні, 18 вересня, Збройні сили України знищили автовокзал у місті Сватове Луганської області, у якому жили окупанти
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