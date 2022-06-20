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Головна війна з Росією Вручення повістки не є заходом покарання, законодавство не порушує, - юристка Звягінцева
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Вручення повістки не є заходом покарання, законодавство не порушує, - юристка Звягінцева

20 червня, 2022 понедiлок
11:02
війна з Росією призовники

Марія Звягінцева, юрист-аналітик ГО "Юридична сотня" зазначила, що вручення повістки може стосуватися уточнення облікових даних у територіальному центрі комплектування або ж проходження медичної комісії. І вже після проходження медогляду, особі можуть вручити бойову повістку, тобто призов на військову службу

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Що стосується вручення повісток у випадках порушення законодавства, мобілізація не є засобом чи заходом покарання особи. Якщо є підстави притягнути особу до адміністративної чи кримінальної відповідальності, саме це і буде зроблено. Повістка вручається, якщо людина військовозобов'язана, то під час воєнного стану та мобілізації може бути вручена повістка, однак це не буде заходом покарання. Безперечно, якщо людина невмотивована йти до військ, це надалі вплине на якість виконання нею військового обов'язку. Проте, якщо особа перевірена та перебуває на військовому обліку, саму повістку можуть вручити й порушенням законодавства, звичайно, у цьому не буде" – пояснила юристка.

Марія Звягінцева зазначила, що потрібно дивитися чи заповнена повістка правильно, чи вказано прізвище, ім'я та по батькові, який саме вид цієї повістки. Тому, що ніхто не ототожнює повістку та мобілізацію, вручення повістки може стосуватися уточнення облікових даних у територіальному центрі комплектування або ж проходження медичної комісії. І вже після проходження медичного огляду, особі можуть вручити бойову повістку, тобто призов на військову службу.

"Також треба звернути увагу чи повістка вручена уповноваженою особою, представником територіального центру, від роботодавця за містом роботи та у повістці є вся необхідна інформація: визначено особу, вид повістки,  підпис та печатка уповноваженої особи. Якщо повістку вручили у громадському місті, у кафе чи ресторані, на пляжі чи блокпосту, то у цьому порушення закону немає. Ні закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ні будь-які інші законодавчі акти не визначають, у якому місці законно чи незаконно вручати повістку. Якщо повістка оформлена належним чином, то з'явитися у територіальний центр у людини виникає обов'язок і за ухилення від цієї повістки дійсно може наставати кримінальна відповідальність" – зауважила юристка.

Звягінцева додала, що існують чотири види повісток: уточнення облікових даних, проходження медичної комісії, привод на строкову службу, але під час воєнного стану призов строковиків не проводиться, і бойова повістка мобілізаційного розпорядження. Варто зазначити, що за ухилення від перших згаданих видів повісток особа несе адміністративну відповідальність, а якщо особа проігнорує мобілізаційну повістку, то це може бути розцінена як кримінальна відповідальність.

  • 22 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року.
  • Змінами до закону про мобілізацію, які набрали чинності 12 червня 2022 року, розширено перелік категорій громадян із правом відстрочки від призову на військову службу.
  • Раніше центр протидії дезінформації спростував найпоширеніші фейки про вручення повісток від військкомату. Зокрема про вручення повісток на вулиці, не отримання фактичного повідомлення та відрядження на війну відразу після повістки
  • За законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" громадяни України зобов'язані з'являтися на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у терміни, зазначені у повістках керівників цих центрів

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мобілізація
повістки
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