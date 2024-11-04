Солдати КНДР у Курській області можуть вступити у бої найближчими днями, - Держдеп США

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, передає "РБК-Україна".

"Як розповів держсекретар (Ентоні Блінкен - ред.) у четвер, до Курської області прибули близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули до Курської області і можуть розпочати участь у боях найближчими днями", - заявив Міллер.

Водночас він заявив, що не може підтвердити чутки, що північнокорейські військові вже беруть участь у війні проти українських бійців. Але якщо солдати КНДР вступлять у бій, вони будуть легітимними цілями.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Зеленський заявив про майже три місяці операції ЗСУ в Курській області. Натомість ворог перекинув на цю ділянку понад 11 тис. військових КНДР.