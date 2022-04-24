Я відчуваю, що маю бути людиною свого слова, я обіцяв дружині: Ф'юрі після перемоги над Вайтом підтвердив завершення кар'єри

Про це повідомляє Boxingscene.



За словами Ф'юрі, він обіцяв своїй дружині завершити кар'єру і повинен бути людиною слова.



"Я пообіцяв своїй прекрасній дружині Періс, що після трьох боїв проти Вайлдера, це буде саме так. Я відчував, що зобов’язаний кожній людині на "Вемблі" пройти цей бій. Я відчуваю, що маю бути людиною свого слова і сказати, що це все. Це кінець шляху для Циганського короля", – сказав британець Тайсон Ф’юрі.



Бій за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі проти Ділліана Вайта був для Тайсона Ф'юрі 33-м у його кар'єрі. Британський боксер жодного разу не програвав і здобув 23 перемоги нокаутом.

20 квітня Тайсон Ф’юрі заявив, що бій з Ділліаном Вайтом стане останнім у його кар'єрі.

22 квітня Ф’юрі та Вайт провели офіційну процедуру зважування та влаштували фінальну дуель поглядів.

У ніч проти 24 квітня британець Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта в бою-захисті титулу WBC у надважкій вазі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb