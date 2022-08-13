Я впевнений на 95%, що росіяни відмовляться від референдуму 11 вересня на окупованих територіях, - голова Комітету виборців України Кошель
Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, зазначив, що технологічно росіяни не прораховують, бо це не 2014 рік, а 2022 рік, відповідно, інша роль соціальних мереж, інші можливості ведення запису
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Голова Комітету виборців України зазначив, що проведення росіянами референдуму на окупованих територіях є майже нереальним, окупантам вдасться зібрати максимум декілька груп для зйомки картинки російськими ЗМІ.
"Я думаю, це буде тільки телевізійна картинка. Можливо буде ширший формат з переодягнутими військовими та представниками ФСБ. Але технологічно росіяни не прораховують, бо це не 2014 рік, а 2022 рік, відповідно, інша роль соціальних мереж, інші можливості ведення запису. Я зараз можу говорити точно на 95%, що росіяни відмовляться від референдуму 11 вересня. Вони відчувають, що у них не вистачає зусиль, навіть, набрати керівників місцевих адміністрацій, і таких вони привозять з Калінінграда та Рязані. Молодих людей ставлять міністрами, що виглядає смішно, і це показник того, що ніхто не йде на співпрацю з окупантом", - зауважив Кошель.
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