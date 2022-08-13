Я впевнений на 95%, що росіяни відмовляться від референдуму 11 вересня на окупованих територіях, - голова Комітету виборців України Кошель

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Голова Комітету виборців України зазначив, що проведення росіянами референдуму на окупованих територіях є майже нереальним, окупантам вдасться зібрати максимум декілька груп для зйомки картинки російськими ЗМІ.



"Я думаю, це буде тільки телевізійна картинка. Можливо буде ширший формат з переодягнутими військовими та представниками ФСБ. Але технологічно росіяни не прораховують, бо це не 2014 рік, а 2022 рік, відповідно, інша роль соціальних мереж, інші можливості ведення запису. Я зараз можу говорити точно на 95%, що росіяни відмовляться від референдуму 11 вересня. Вони відчувають, що у них не вистачає зусиль, навіть, набрати керівників місцевих адміністрацій, і таких вони привозять з Калінінграда та Рязані. Молодих людей ставлять міністрами, що виглядає смішно, і це показник того, що ніхто не йде на співпрацю з окупантом", - зауважив Кошель.

На території Херсонської області відкривається все більше установ, у яких всім охочим обіцяють 10 тис. рублів за участь у псевдореферендумі

Крім того, гауляйтер окупантів Балицький назвав можливу дату псевдореферендуму щодо приєднання Запорізької області до РФ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb