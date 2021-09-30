Я засвоїв урок, - Джошуа підсумував свій бій з Усиком
Британський боксер Ентоні Джошуа підсумував свій бій з українцем Олександром Усиком
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Джошуа.
Британець зізнався, що він подивився бій, проаналізував його та засвоїв урок.
"Я подивився бій, проаналізував свою підготовку і знайшов свої помилки. Я засвоїв урок. Дякую за вашу любов та підтримку. Не турбуйтеся про мене. Мій дух сильний!", - написав Ентоні.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівався на перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика.
- 30 вересня стало відомо, що повторний бій між Усиком і Джошуа може відбутися в Україні.
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