Я засвоїв урок, - Джошуа підсумував свій бій з Усиком

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Джошуа.



Британець зізнався, що він подивився бій, проаналізував його та засвоїв урок.



"Я подивився бій, проаналізував свою підготовку і знайшов свої помилки. Я засвоїв урок. Дякую за вашу любов та підтримку. Не турбуйтеся про мене. Мій дух сильний!", - написав Ентоні.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівався на перемогу свого співвітчизника Ентоні Джошуа у бою проти Олександра Усика.

30 вересня стало відомо, що повторний бій між Усиком і Джошуа може відбутися в Україні.

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