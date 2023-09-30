Як Китай намагається підкорити країни зі слабкими демократіями: експерт Харитонов про ситуацію навколо проєкту "один пояс, один шлях"

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"За роки не все й так добре йде в Сі Цзіньпіна, в Європі ця програма де-факто знищена, передусім коштом російської війни в Україні. Але варто розуміти, про що ця програма. Вона про те, як підкорити країни зі слабкими демократіями, підкупити їхні уряди й ми вже побачили, що коли в держави вливаються кошти "поясу і шляху", ця держава починає стагнування і її економіка йде на дно, вона потопає в боргах", - зазначив він.

Харитонов звернув увагу на те, що подібні приклади можна прослідкувати у випадках у Чорногорії, а також на Шрі-Ланці, де зараз ситуація катастрофічна через китайські гроші та гроші проєкту "один пояс, один шлях".

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Експерт зазначив, що зараз Сі Цзіньпінь намагається шляхом продовження цієї програми згуртувати своїх однодумців, недемократів, а ті країни, які вагаються - перетворити в автократичні.

"І нині на десятиріччя цієї програми та на третій форум він скликає своїх "друзів", головним гостем є звичайно Путін, також очікується сербський президент Вучич, президент Аргентини. Вони заявляють, що там буде 110 країн, подивимось, скільки їх буде насправді", - додав він.

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Харитонов зауважив, що ця історія "не дуже добра", тому що це насамперед про те, як реанімувати Росію на міжнародній арені, дати їй більше майданчиків, щоб домовлятися з недемократичними державами, або з тими, які вагаються, або підтримують Китай.

"Та і як раз - це підтвердження, що "пояс" і Путін стали частиною, однією сім'єю з проєктом Євроазійського економічного союзу, куди Україну намагався затягнути Янукович 10 років тому, та, тому що нині, згідно з доктриною та документами і Китай і Росія, ці проєкти є тотожними, вони спільно взаємодіють", - додав він.

Що відомо про проєкт "один пояс, один шлях"

Метою проєкту "один пояс, один шлях" було використати багатство і промислові ноу-хау Китаю для створення нового виду глобалізації, притягуючи країни та компанії на китайську орбіту, очолити глобалізацію 2.0.

Ініціативу проголосив у вересні 2013 року лідер Китаю Сі Цзіньпін, Пекіном також наголошується на прямому зв'язку між ВРЕП та проєктами "Пояс-шлях".

Також відомо, що Росія була одним із головних бенефіціарів китайської ініціативи "один пояс, один шлях" - фірмової зовнішньополітичної програми Сі Цзіньпіна, задуманої як найбільша у світі програма розвитку і створеної у 2013 році.

Минулого року Росія та Китай підписали угоди за цією ініціативою на суму близько 2 мільярдів доларів.

25 липня 2022 року повідомлялося, що інвестиції Китаю в глобальну ініціативу "один пояс, один шлях" у Росії вперше від початку існування проєкту впали до нуля.