"Якби зателефонував, у той же момент був би посланий", - Монастирський про спроби Трухіна вирішити справу з ДТП
Очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Щодо відео, яке з‘явилося на "Українській правді", я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що в серпні мені доповідали, що з показів свідків ДТП є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив до прокуратури дані з пропозицією направити цю справу в підслідність Державного бюро розслідувань… Я побачив це відео разом з усіма", – сказав Монастирський.
Він додав, що Нацполіція України проводить службове розслідування щодо появи відповідного відеозапису і його передачі журналістам. Він зазначив, що представники Нацполіції повідомлять про результати цього розслідування.
Міністр наголосив, що Трухін не звертався до нього по допомогу у вирішенні справи з ДТП.
"Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать". Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був же посланий", - сказав Монастирський.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
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