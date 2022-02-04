"Якби зателефонував, у той же момент був би посланий", - Монастирський про спроби Трухіна вирішити справу з ДТП

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Щодо відео, яке з‘явилося на "Українській правді", я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що в серпні мені доповідали, що з показів свідків ДТП є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив до прокуратури дані з пропозицією направити цю справу в підслідність Державного бюро розслідувань… Я побачив це відео разом з усіма", – сказав Монастирський.



Він додав, що Нацполіція України проводить службове розслідування щодо появи відповідного відеозапису і його передачі журналістам. Він зазначив, що представники Нацполіції повідомлять про результати цього розслідування.



Міністр наголосив, що Трухін не звертався до нього по допомогу у вирішенні справи з ДТП.



"Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать". Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був же посланий", - сказав Монастирський.



Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

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