Про це Sky News сказав високопоставлений американський генерал.

Генерал використовував термін для оцінки потужності збройних сил країни, причому перший рівень розглядався як держава вищого рівня, наприклад Сполучені Штати, Росія, Китай і Франція.

За його словами, США більше не розглядають британську армію як бойову силу найвищого рівня. На другому ступені разом із Британією на сьогодні знаходяться такі країни, як Німеччина та Італія.

"У вас немає першого рівня. Це навряд чи другий рівень", - сказав американський генерал у розмові з міністром оборони Британії Беном Воллесом.

На думку Пентагону, Лондону слід відмовитись від політики скорочення військових витрат. Проте підвищення боєздатності британських Сухопутних військ у разі знадобиться десятиліття.

За даними експертів Sky News, Британії для покращення становища необхідно збільшити оборонний бюджет як мінімум на 3 млрд фунтів. Зараз він становить 48,6 млрд фунтів. Також Лондон має відмовитися від скорочення чисельності армії та пом'якшити правила закупівель зброї.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams. Також США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямували до України

Згодом у Пентагоні повідомили подробиці "танкового" пакету допомоги Україні на $400 млн.

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