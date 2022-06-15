За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені мирні мешканці
Упродовж доби 14 червня зафіксували 13 ударів по населених пунктах Донецької області
Про це повідомили в МВС України.
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населених пунктах області: селищах Очеретине, і Нью-Йорк, селах Бердичі, Желане (поле), Вірівка, Зайцеве, містах Авдіївка, Добропілля, Бахмут, Красногорівка і Покровськ.
Унаслідок ворожих обстрілів зазнали руйнувань 67 цивільних об’єктів: 47 – житлових будинків, залізнична колія, лікарні та медичний центр, легкові та вантажні автомобілі, гаражі. Є загиблі та поранені мирні мешканці
В області знеструмлено 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.
Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ, розпочато досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- На Луганщині 14 червня окупанти обстріляли 35 будинків, об'єднання "Азот", райони Склозаводу й Донсоди, є багато поранених
- На Харківщині 14 червня окупанти поранили 7 людей, пошкодили будинки, гараж, адмінбудівлю та спричинили пожежі. На Миколаївщині впродовж цієї ж доби росіяни обстріляли низку громад, поранено 19 мирних мешканців
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.21
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.99
- Актуальне
- Важливе