За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені мирні мешканці

Про це повідомили в МВС України.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населених пунктах області: селищах Очеретине, і Нью-Йорк, селах Бердичі, Желане (поле), Вірівка, Зайцеве, містах Авдіївка, Добропілля, Бахмут, Красногорівка і Покровськ.

Унаслідок ворожих обстрілів зазнали руйнувань 67 цивільних об’єктів: 47 – житлових будинків, залізнична колія, лікарні та медичний центр, легкові та вантажні автомобілі, гаражі. Є загиблі та поранені мирні мешканці

В області знеструмлено 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.

Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ, розпочато досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На Луганщині 14 червня окупанти обстріляли 35 будинків, об'єднання "Азот", райони Склозаводу й Донсоди, є багато поранених

На Харківщині 14 червня окупанти поранили 7 людей, пошкодили будинки, гараж, адмінбудівлю та спричинили пожежі. На Миколаївщині впродовж цієї ж доби росіяни обстріляли низку громад, поранено 19 мирних мешканців

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