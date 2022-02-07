"За кермом - людина в червоному": ДБР оприлюднило відео з камер відеонагляду від Полтави до Борисполя

Про це йдеться на сайті ДБР.



"Слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору", - сказано у повідомленні.



Як повідомляється, це зафіксувала й остання на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль.



"Зауважуємо, що аварія трапилася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження. Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання - п’ята - триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", - уточнюють правоохоронці.



Слідчі ДБР дослідили обсяги інформації, зокрема матеріали справи наразі налічують понад 5 томів.



Також відомо, що з початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали усі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали надані не були.



Крім того, до інтернет-видання "УП" було подано запит щодо надання усіх наявних матеріалів дослідження та вказати джерела їх надходження. Зараз Бюро з’ясовує, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ.



Зазначається, що правоохоронці допитали свідків, у тому числі народного депутата, інших учасників пригоди, поліцейських.

"Сьогодні на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію", - йдеться в повідомленні.



Намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не мають.



ДБР закликає всіх, хто має будь-яку додаткову інформацію щодо обставин ДТП передати її слідчим.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb