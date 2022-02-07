"За кермом - людина в червоному": ДБР оприлюднило відео з камер відеонагляду від Полтави до Борисполя
У Державному бюро розслідувань переглянули матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП
Про це йдеться на сайті ДБР.
"Слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору", - сказано у повідомленні.
Як повідомляється, це зафіксувала й остання на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль.
"Зауважуємо, що аварія трапилася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження. Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання - п’ята - триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", - уточнюють правоохоронці.
Слідчі ДБР дослідили обсяги інформації, зокрема матеріали справи наразі налічують понад 5 томів.
Також відомо, що з початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали усі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали надані не були.
Крім того, до інтернет-видання "УП" було подано запит щодо надання усіх наявних матеріалів дослідження та вказати джерела їх надходження. Зараз Бюро з’ясовує, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що правоохоронці допитали свідків, у тому числі народного депутата, інших учасників пригоди, поліцейських.
"Сьогодні на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію", - йдеться в повідомленні.
Намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не мають.
ДБР закликає всіх, хто має будь-яку додаткову інформацію щодо обставин ДТП передати її слідчим.
- Нагадаємо, що 7 лютого на допит як свідка слідчі Бюро повторно викликали поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання.
- 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.
- Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга Народу", повідомив, що Трухін звозив "чорну" готівку з областей до Офісу президента.
- Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ.
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