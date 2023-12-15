Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ За президентства Трампа зникли секретні розвіддані про втручання Росії у вибори в США, - CNN

За президентства Трампа зникли секретні розвіддані про втручання Росії у вибори в США, - CNN

15 грудня, 2023 п'ятниця
19:38
Світ Дональд Трамп

Наприкінці президентства Дональда Трампа зникла тека з секретною інформацією про втручання Росії у вибори, відтоді спецслужби безуспішно намагаються її повернути

Про це повідомляє CNN.

У теці товщиною 25 сантиметрів містилися необроблені розвідувальні дані, зібрані США і їхніми союзниками по НАТО про росіян і російських агентів, включаючи джерела і методи, на основі яких уряд США дійшов висновку, що президент Росії Володимир Путін прагнув допомогти Трампу перемогти на виборах 2016 року.

"Розвіддані були настільки секретними, що законодавці та помічники конгресменів з допуском до державної таємниці могли ознайомитися з ними лише в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія, де їхні напрацювання зберігалися в замкненому сейфі", - йдеться у повідомленні.

Востаннє теку бачили в Білому домі в останні дні перебування Трампа на посаді. За день до відходу з посади Трамп видав наказ про розсекречення більшої частини вмісту теки, що викликало шквал активності в останні 48 годин його президентства. 

За кілька хвилин до інавгурації Джо Байдена Медоуз поспішив до Міністерства юстиції, щоб особисто передати відредаговану копію для останнього перегляду. Роки потому Міністерство юстиції досі не оприлюднило всі документи, попри указ Трампа про їхнє розсекречення. Додаткові копії з різним ступенем редагування опинилися в Національному архіві.

Але невідредагована версія підшивки, що містила засекречені необроблені розвідувальні дані, зникла під час хаотичних останніх годин роботи Білого дому Трампа. Обставини її зникнення залишаються оповитими таємницею.

Наразі виникла одна теорія щодо місцеперебування теки.

Кессіді Гатчінсон, одна з головних помічниць Мідоуса, давала свідчення в Конгресі та написала у своїх мемуарах, що, на її думку, Мідоус забрав додому невідредаговану версію папки. За її словами, вона зберігалася в сейфі Мідоуса і вона бачила, як він виходив з нею з Білого дому. Однак його адвокат заявив, що будь-яке припущення про відповідальність Мідоуза за зникнення секретної інформації є "абсолютно невірним".

Зникла папка лежить в основі однієї з найбільш суперечливих битв, яку вів за лаштунками тодішній президент Трамп. Попри шалений опір з боку власних чиновників з національної безпеки, Трамп роками намагався розсекретити матеріали, які, за його словами, довели б його твердження про те, що розслідування ФБР щодо Росії в його передвиборчій кампанії було містифікацією.

  • У п'ятницю, 17 листопада, суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймеріз 2024 року.
  • Однак 1 грудня стало відомо, що згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні, округ Колумбія, колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

  • У понеділок, 11 грудня, прокурори заявили, що викличуть трьох свідків-експертів на судовий процес над Трампом, які потенційно можуть показати, як учасники заворушень 6 січня пересувалися до Капітолія у відповідь на твіти колишнього президента.

Росія
вибори
втручання Росії
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
14 грудня, 2023 четвер
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
Південна Корея
14 грудня, 2023 четвер
В зону ППО Південної Кореї увійшли китайські та російські літаки
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
13 грудня, 2023 середа
Атака РФ по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта. Колонка Сергія Згурця
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
20:06
OPINION
Василь Зима
Є час війни та час миру. А є час безумства
20:05
блокада кордону
Збитки від блокади українсько-польського кордону сягають 9,2 млрд грн, - Свириденко
20:03
повістка
Мобілізація в Україні: Умєров нагадав, що сільські голови мають право підписувати повістки
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 660-го дня війни: "таємний Санта" переказав 100 млн на салют для окупантів, у Курську серія вибухів, а в Мелітополі партизани підірвали ворожий поїзд  
19:47
Операція "Єдність-2. Новорічний салют"
Операція "Єдність-2. Новорічний салют": невідомий задонатив на збір 100 млн грн
19:16
Анонс
Афіша Київський безпековий форум
Чи продовжить Захід підтримувати Україну? Політики і дипломати обговорюють це на події Київського Безпекового Форуму (ОНОВЛЕНО)
19:09
Збірна Сербії, Євро-2024, Сербія
Фіналіст Євро-2024 погодився зіграти з Росією. Чекає на дозвіл від УЄФА та ФІФА
18:54
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
ЄС оголосив про останній у 2023 році транш макрофінансової допомоги для України розміром €1,5 млрд
18:52
Огляд
"Три мушкетери"
У владі "Анатомії падіння": що подивитися на вихідних 
18:50
Ексклюзив
Україна Євросоюз
Цікава своїм ресурсним потенціалом: екснардепка Юринець пояснила, які вигоди ЄС отримає від інтеграції України
18:50
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:46
ЗРК Patriot
"Під Житомиром знищили 5 пускових установок ЗРК Patriot": Росія запустила новий фейк
18:22
Дональд Туск
ЄС до кінця року розморозить €5 млрд для Польщі
18:15
Ексклюзив
Основне завдання окупанта - прорив в район Ізюма: військовий експерт Снєгирьов про Куп'янсько-Лиманський напрямок
18:09
діти війна
На Харківщині у підлітка в руках здетонував вибуховий пристрій
18:09
ЛГБТ
Україна посіла 39 місце серед країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ
18:02
OPINION
Богдан Данилишин
Чому в Україні сподіваються на зростання виробництва
18:00
Інтерв’ю
Окупанти дивилися, як поранені полонені стікають кров'ю, і жартували, – в'язень Оленівки Костянтин Кожекін
17:57
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
Анчелотті прийняв доленосне рішення стосовно кар'єри Луніна в "Реалі", - AS
17:47
книжки
Учені з'ясували, що діти краще сприймають текст із книжок, аніж із ґаджетів
17:46
Ексклюзив
втрати окупантів
Мінімальна позначка - від пів мільйона: у Defense Express проаналізували втрати ворога в особовому складі
17:42
зерновоз Укрзалізниця
Для нарощення обсягів експорту: Укрзалізниця збудувала перший зерновоз, адаптований під євроколію
17:42
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
У ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту
17:29
Патріарх РПЦ Кирил
РПЦ презентувала "Патріарший календар". Туди увійшли усі єпископи УПЦ МП
17:26
Смоленська катастрофа
У Польщі ліквідували підкомітет для розслідування Смоленської катастрофи
17:18
Христина Соловій
Соловій випустила мініальбом різдвяних пісень
17:09
машина для розмінування
Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування
17:03
Ексклюзив
оператор "Київстар"
"Російські власники "Київстару" навмисно влаштували атаку, аби Україна почала процес націоналізації", - політтехнолог Загородній
16:59
Британська розвідка оцінила ймовірність прориву росіян у напрямку Курахового
16:58
канабіс конопля
У Нідерландах розпочався судовий процес щодо повної легалізації марихуани
16:56
Принц Гаррі
Принц Гаррі виграв суд проти британських ЗМІ, довівши, що вони його роками прослуховували
16:50
Литва відремонтувала для України перші "леопарди", пошкоджені під час боїв
16:37
Сергій Лавров
Лавров заявив, що лідер однієї з країн Заходу надсилав РФ сигнали про переговори щодо України
16:37
Ексклюзив
На Закарпатті в сільраді депутат підірвав гранати
"Постійно конфліктував з головою села та іншими депутатами": журналіст про ймовірні причини підриву гранати на Закарпатті
16:27
фейк
"Майже половина жителів прифронтових областей готові відмовитись від територій в обмін на мир": РФ запустила новий фейк
16:24
Макс Барських
Вийшла пісня Барських Soldier, яка стала саундтреком документального фільму Бадоєва про злочини РФ
16:04
OPINION
Ірина Федорів
Шуляк вибудувала зі "Слуги народу" "Титанік" і трюми вже повні води
15:53
Оновлено
на фото діти, яких не пустили в укриття через собаку
У Києві дітей не пустили до укриття через собаку: відкрито провадження
15:45
Ексклюзив
черги у Польщі
Асоціація міжнародних автоперевізників оприлюднила план подолання наслідків блокування кордону
15:35
Іван Охлобистін
Путініст Охлобистін заявив, що на окупованому Донбасі з дружиною і дітьми потрапив під артобстріл
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV