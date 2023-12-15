За президентства Трампа зникли секретні розвіддані про втручання Росії у вибори в США, - CNN

Про це повідомляє CNN.

У теці товщиною 25 сантиметрів містилися необроблені розвідувальні дані, зібрані США і їхніми союзниками по НАТО про росіян і російських агентів, включаючи джерела і методи, на основі яких уряд США дійшов висновку, що президент Росії Володимир Путін прагнув допомогти Трампу перемогти на виборах 2016 року.

"Розвіддані були настільки секретними, що законодавці та помічники конгресменів з допуском до державної таємниці могли ознайомитися з ними лише в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія, де їхні напрацювання зберігалися в замкненому сейфі", - йдеться у повідомленні.

Востаннє теку бачили в Білому домі в останні дні перебування Трампа на посаді. За день до відходу з посади Трамп видав наказ про розсекречення більшої частини вмісту теки, що викликало шквал активності в останні 48 годин його президентства.

За кілька хвилин до інавгурації Джо Байдена Медоуз поспішив до Міністерства юстиції, щоб особисто передати відредаговану копію для останнього перегляду. Роки потому Міністерство юстиції досі не оприлюднило всі документи, попри указ Трампа про їхнє розсекречення. Додаткові копії з різним ступенем редагування опинилися в Національному архіві.

Але невідредагована версія підшивки, що містила засекречені необроблені розвідувальні дані, зникла під час хаотичних останніх годин роботи Білого дому Трампа. Обставини її зникнення залишаються оповитими таємницею.

Наразі виникла одна теорія щодо місцеперебування теки.

Кессіді Гатчінсон, одна з головних помічниць Мідоуса, давала свідчення в Конгресі та написала у своїх мемуарах, що, на її думку, Мідоус забрав додому невідредаговану версію папки. За її словами, вона зберігалася в сейфі Мідоуса і вона бачила, як він виходив з нею з Білого дому. Однак його адвокат заявив, що будь-яке припущення про відповідальність Мідоуза за зникнення секретної інформації є "абсолютно невірним".

Зникла папка лежить в основі однієї з найбільш суперечливих битв, яку вів за лаштунками тодішній президент Трамп. Попри шалений опір з боку власних чиновників з національної безпеки, Трамп роками намагався розсекретити матеріали, які, за його словами, довели б його твердження про те, що розслідування ФБР щодо Росії в його передвиборчій кампанії було містифікацією.