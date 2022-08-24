Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Теза про втому країн Заходу від війни є дещо перебільшеною. І Сполучені Штати Америки і країни Європи усвідомлюють, що будь-які поступки Росії та заморожування війни на поточному етапі лише створюють передумови для нової активної фази через деякий час", - зазначив Згурець.

Експерт додав, що лінія фронту стабілізувалася.

"На тлі всієї лінії фронту можна говорити про певну стабілізацію. Це те, що відрізняє поточну ситуацію від початку повномасштабної війни, коли росіяни намагалися атакувати з багатьох напрямків. Водночас ми розуміємо, що ця стабілізація є хиткою, адже в росіян не вистачає можливостей перевести окремі тактичні успіхи в оперативні чи стратегічні прориви з огляду на брак живої сили та озброєння. З іншого боку контрнаступом можна вважати й перерізання логістики росіян на Півдні", - зауважив Сергій Згурець.

24 серпня британська розвідка повідомила, що Росія за пів року повномасштабної війни проти України не досягла головної мети та була вимушена зосередитися на скромніших цілях.

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