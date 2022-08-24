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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Захід розуміє, що будь-які поступки Росії створюють передумови для нової гарячої фази, - Згурець

24 серпня, 2022 середа
10:14
війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що країни Заходу розуміють, що будь-які поступки країні-агресорці Російській Федерації створять передумови для нової гарячої фази війни

Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Теза про втому країн Заходу від війни є дещо перебільшеною. І Сполучені Штати Америки і країни Європи усвідомлюють, що будь-які поступки Росії та заморожування війни на поточному етапі лише створюють передумови для нової активної фази через деякий час", - зазначив Згурець.

Експерт додав, що лінія фронту стабілізувалася.

"На тлі всієї лінії фронту можна говорити про певну стабілізацію. Це те, що відрізняє поточну ситуацію від початку повномасштабної війни, коли росіяни намагалися атакувати з багатьох напрямків. Водночас ми розуміємо, що ця стабілізація є хиткою, адже в росіян не вистачає можливостей перевести окремі тактичні успіхи в оперативні чи стратегічні прориви з огляду на брак живої сили та озброєння. З іншого боку контрнаступом можна вважати й перерізання логістики росіян на Півдні", - зауважив Сергій Згурець.

  • 24 серпня британська розвідка повідомила, що Росія за пів року повномасштабної війни проти України не досягла головної мети та була вимушена зосередитися на скромніших цілях.

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Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
окупанти
США
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