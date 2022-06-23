Західна зброя починає змінювати ситуацію біля узбережжя України, - The New York Times
Штурм острова Зміїного свідчить, що захисники України використовують потужну західну протикорабельну зброю
Про це пише The New York Times.
21 червня оперативне командування "Південь" заявило, що використовує "різні сили та методи знищення" для нападу на російську інфраструктуру на острові Зміїний. Острів, що розташований на південь від Одеси, є критично важливим для контролю над Чорним морем. У середу вранці, 22 червня, військові заявили, що знищили російську систему протиповітряної оборони, радар і транспортні засоби на острові.
Міністерство оборони Росії заявило, що зірвало атаку, яка, за їхніми даними, включала 15 безпілотників і ракет великої дальності. Також вони повідомили, що Україна планувала висадити солдатів на острів.
"Невдалий вогневий обстріл змусив противника відмовитися від висадки на Зміїний острів", – заявили російські військові.
Росіяни заявили, що пізніше українці застосували протикорабельні ракети великої дальності та безпілотники для нападу на об’єкти російської газової інфраструктури в північно-західній частині Чорного моря.
Видання повідомляє, що подробиці битви не вдалося відразу перевірити. Українські чиновники повідомили, що Москва перетворює свої бурові платформи на військові об’єкти, встановлюючи на них високотехнологічні системи спостереження та зв’язку.
- 21 червня Підрозділи ЗСУ на Півдні завдали суттєвих втрат окупантам, зокрема внаслідок удару по острову Зміїному.
- 22 червня начальник Головного управління розвідки сказав, що операція на Зміїному триватиме до звільнення острова.
- Цього ж дня ЗСУ влучили у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс на острові.
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