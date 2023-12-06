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"Залагодити давні суперечки": Ердоган вперше за 6 років відвідає Грецію

6 грудня, 2023 середа
11:44
Світ Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у четвер, 7 грудня, поїде з робочим візитом до Афін, що стане першим за шість років візитом турецького лідера до Греції

Про це інформує Daily Sabah.

Зазначається, що в Афінах Ердоган проведе зустрічі з президентом та прем'єр-міністром Греції.

"Підживлення ворожнечі не є конструктивним, і ми готові розпочати нову еру, виконувати обіцянки та розвивати відносини без зовнішнього впливу", - сказав Ердоган напередодні поїздки.

Варто зазначити, що це перший візит Ердогана до Греції з 2017 року і другий візит президента Туреччини за останні 70 років.

Державний міністр Греції Акіс Скерчос заявив, що напруженість між країнами зменшилася як ніколи. Тому під час завтрашнього візиту лідери спробують відкрити "нову сторінку" відносин.

"Візит Ердогана слід розглядати як візит, під час якого відносини можна перебудувати на міцнішу основу", - сказав він.

Інші результати також ймовірні, зазначив Acer, включаючи відновлення заходів зі зміцнення довіри, які можуть виконуватися протягом 2024 року, а також угоди в економіці, торгівлі, туризмі та інших сферах.

Повідомляється, що лідери Туреччини і Греції обговорять нормалізацію двосторонніх відносин, відносини між ЄС і Анкарою та співпрацю для припинення нелегальної міграції в Афінах.

Грецький міністр вважає, що результатом цієї зустрічі може стати механізм, спрямований на збереження цієї відлиги, але інші проблеми, які десятиліттями мучили Егейське море, ймовірно, поки що залишаться в глухому куті.

Також повідомляється, що в Афінах також пройде засідання Ради співробітництва високого рівня. Очікується, що участь візьмуть 11 міністрів з грецької сторони та 8 міністрів з турецької делегації. Планується, що країни підпишуть не менше 20 угод, у тому числі щодо міграції.

Що відомо про відносини Туреччини і Греції

Греко-турецькі відносини у своїй історії супроводжуються взаємною ворожнечею та нетривалими періодами примирення від часу, коли Грецька республіка здобула незалежність 1821 року від Османської імперії. Відтоді дві країни воювали одна проти одної п'ять разів: у греко-турецькій війні 1897 року, у Першій та Другій Балканських війнах, Першій світовій війні та греко-турецькій війні 1919 - 1922 років.

Від 1970 року у відносинах між двома державами з'явились нові спірні питання, які стосуються розмежування водного простору Егейського моря та повітряного простору над ним, про статус численних островів в ньому. Туреччина вже кілька років ставить під сумнів правильність розподілу водного кордону між державами.

Також Ердоган сумнівається в Лозаннському договорі від 1923 року, згідно з яким більша частина островів східної частини Егейського моря належить Греції (навіть ті, які розташовані недалеко від Туреччини).

У червні 2022 року президент Туреччини висловив попередження Греції, закликав її демілітаризувати острови в Егейському морі і заявив, що "не жартує" з цим застереженням. Згодом він наголосив, що провокаційні дії Греції є неприпустимими та кидають виклик НАТО.

У вересні того ж року турецька влада звинуватила Грецію у перекиданні бронетехніки на острови Егейського моря з невоєнним статусом.

Пізніше, у грудні, Ердоган заявив, що нові балістичні ракети Tayfun можуть досягти столиці Греції.

Також повідомлялося, що в Брюсселі відбулися таємні переговори між Грецією та Туреччиною за посередництва Німеччини.

Греція
Туреччина
Реджеп Ердоган
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