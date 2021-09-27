Замах на Шефіра: водій продовжує лікуватися у "Феофанії"
Водій першого помічника президента Сергія Шефіра продовжує лікування у "Феофанії"
Про це повідомляє Суспільне.
"Його стан відповідає важкості поранень, які він отримав. Він продовжує лікування і буде продовжувати", — розповів головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.
Під час обстрілу автівки Шефіра його водій отримав три поранення та був доставлений у Феофанію.
- Ранком 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра. Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користується.
- Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.
- За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра - це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення. Також до розслідування залучено ФБР.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.39
- Актуальне
- Важливе