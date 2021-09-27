Замах на Шефіра: водій продовжує лікуватися у "Феофанії"

Про це повідомляє Суспільне.

"Його стан відповідає важкості поранень, які він отримав. Він продовжує лікування і буде продовжувати", — розповів головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.

Під час обстрілу автівки Шефіра його водій отримав три поранення та був доставлений у Феофанію.

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