Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Замах на Шефіра: водій продовжує лікуватися у "Феофанії"

Замах на Шефіра: водій продовжує лікуватися у "Феофанії"

27 вересня, 2021 понедiлок
21:36
Суспільство Замах на Шефіра

Водій першого помічника президента Сергія Шефіра продовжує лікування у "Феофанії"

Про це повідомляє Суспільне.

"Його стан відповідає важкості поранень, які він отримав. Він продовжує лікування і буде продовжувати", — розповів головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.

Під час обстрілу автівки Шефіра його водій отримав три поранення та був доставлений у Феофанію.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

  • Ранком 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського, в минулому сценариста та продюсера студії "Квартал 95", вихідця з Кривого Рогу Сергія Шефіра. Авто Шефіра не броньоване. Послугами охорони він не користується.
  • Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.
  • За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра - це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення. Також до розслідування залучено ФБР.
Феофанія
замах
водій
Читайте також:
26 вересня, 2021 неділя
Онуфрій літає на вертольоті Новинського за 45 млн грн. Фотофакт
26 вересня, 2021 неділя
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
26 вересня, 2021 неділя
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла багато сонця та сухої погоди
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.56
    Купівля 26.56
    Продаж 26.78
  • EUR
    Купівля 31
    Продаж 31.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
27 вересня
22:55
коронавірус
У Чернівецькій області чотири школи відправили на карантин через випадки коронавірусу
22:49
Президентські та парламентські вибори: Зеленський заявив про плани розширити електронні послуги в Україні
22:29
вакцина
Іспанія пожертвує третім країнам 30 млн доз вакцин від коронавірусу
22:20
Джо Байден
Коронавірус: Байден отримав третю дозу вакцини
22:08
"Металіст 1925" - "Чорноморець"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після усіх матчів 9-го туру чемпіонату України
21:59
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
Ненавидіти росіян - для нього як ненавидіти своє дитинство, - президент ФБУ неоднозначно захистив Усика
21:58
камери на дорогах
На українських дорогах запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР
21:27
"Чорноморець" - "Інгулець"
"Чорноморець" та "Інгулець" зіграли внічию в останньому матчі 9-го туру УПЛ
21:23
собаки
Президент Південної Кореї пропонує заборонити їсти собак у країні
20:51
військовий марш
В Україні змінили положення про військову службу в ЗСУ
20:36
Тюрма на Лонцького
В українського політв'язня Яцкіна в Криму погіршився стан здоров'я
20:33
Вимагала щомісячні відкати у підприємця: на Полтавщині судитимуть посадовицю ДПС
20:22
Олександр Усик
У мене січка на чолі, пару синців під очима і чотири пояси, - Усик зізнався, коли стався переломний момент у його бою з Джошуа
20:06
COVID-сертифікати
У застосунку "Дія" не можна отримати внутрішній COVID-сертифікат без біометричного паспорта, - Мінцифри
19:59
Мирон Маркевич
Маркевич дав прогноз на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер"
19:41
Телескоп Hubble
Hubble показав фотографію спіральної галактики в сузір'ї Терези
19:22
Дмитро Разумков
Разумкова поки не запрошували на засідання "слуг" у Трускавці
19:13
коронавірус
На Сумщині у двох закладах освіти виявили випадки COVID-19: там не вакцинувались 80% персоналу
18:52
Зеленський
Замах на Шефіра: в УДО заявили, що не посилювали охорону Зеленському
18:46
У Шепетівці зенітники відпрацювали знищення повітряних цілей противника
18:29
МОЗ
МОЗ вимагає відсторонювати головлікарів за підробку COVID-свідоцтв
18:17
держбюджет
Плюси та мінуси проєкту держбюджету на 2022 рік. Експертне опитування
18:10
Pfizer
Pfizer почала нову фазу випробувань пігулок проти коронавірусу
18:10
Ярослав Рущишин
Нардеп Рущишин пояснив, чи може частина "Голосу" підтримати відставку Разумкова
18:04
Анонс
Еспресо
29 вересня - Еспресо покаже спецпроект до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру
18:02
PR
кредит
Що таке онлайн кредит
18:02
Нафтогаз
В уряді назвали імена новопризначених виконуючих обов'язки членів правління Нафтогазу
17:49
обстріл
Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Попасної та Новолуганського
17:43
Укрзалізниця
Укрзалізниця почала продаж непрофільних активів: планує отримати мінімум 13 млн грн
17:33
Макрон
У Макрона жбурнули яйцем на виставці в Ліоні
17:24
Уряд США надасть Україні додаткові $9 млн на систему охорони здоров'я і розвиток економіки
17:17
Наталка Діденко
"Температура повітря вже бадьорить": Наталка Діденко попередила про нічну прохолоду, дощі й тумани
17:15
СБУ викрила схему крадіжки грошей іноземців під виглядом "інвестицій" в криптовалюту
16:28
Рада
"Слуга народу" та "Європейська Солідарність" очолюють рейтинг партій на виборах до Ради, - соцопитування
16:22
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик зізнався, де хотів би провести повторний бій з Джошуа
16:21
газ
Постачальники опублікували жовтневі ціни на газ для споживачів: скільки платитимемо в опалювальний сезон
15:59
Київ марафон
У центрі Києва обмежать рух транспорту 2-3 жовтня: список вулиць
15:59
права
У посвідченнях водія з'являться нові позначення: що вони означатимуть
15:55
лікар
У Китаї обмежили аборти без медичних показань
15:54
Олександр Петраков
Суркіс розкритикував роботу тренера збірної України Петракова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV