Заяви Кремля про намір України застосувати "брудну бомбу" - це залякування та примус до переговорів, - ГУР
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що світ не вірить у російський фейк про "брудну бомбу", це лише провальна інформаційно-психологічна операція Росії
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
"Заяви кремля про намір України нібито застосувати "брудну бомбу" – це не лише психологічна, а й геополітична операція, орієнтована на зовнішній світ з метою змусити українців прийняти факт окупації та вести переговори з агресором", – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
В розвідці заявили, що в заяви Кремля про намір України застосувати "брудну бомбу" світ не вірить.
"Весь світ не повірив у цей відвертий фейк, це абсолютно провальна інформаційно-психологічна операція. 24 жовтня в Москві відбулась закрита зустріч з представниками дипломатичних та інших представництв на Росії, де спецслужби намагались лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України – "брудною бомбою". Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все так-сяк, жодних доказів немає. Крім того, весь світ бачить насправді, хто агресор і хто на кого напав, хто займається терором проти мирного населення", – наголосив Юсов.
- 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".
- 24 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, нібито відбувається розробка "брудної бомби".
- 24 жовтня стало відомо, що Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр, вважає, що стратегічний посил Росії - звинуватити Україну у диверсійних терористичних актах, які можуть проводити росіяни на тимчасово окупованих або інших територіях нашої держави.
- Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи звинувачення Росії щодо України у створенні "брудної бомби", застеріг Москву від використання неправдивих заяв як привід для ескалації війни.
- Згодом Росія скликала засідання Радбезу ООН щодо цього питання. Його провели у вівторок, 25 жовтня. Після цього росіяни сказали, що "цілком задоволені, тому що підвищили рівень обізнаності". А заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі зазначив, що РФ не надала жодних доказів щодо можливого застосування Україною "брудної бомби".
- Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом відкинув заяви Росії про можливість застосування Україною "брудної бомби".
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