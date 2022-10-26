Заяви Кремля про намір України застосувати "брудну бомбу" - це залякування та примус до переговорів, - ГУР

Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

"Заяви кремля про намір України нібито застосувати "брудну бомбу" – це не лише психологічна, а й геополітична операція, орієнтована на зовнішній світ з метою змусити українців прийняти факт окупації та вести переговори з агресором", – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

В розвідці заявили, що в заяви Кремля про намір України застосувати "брудну бомбу" світ не вірить.

"Весь світ не повірив у цей відвертий фейк, це абсолютно провальна інформаційно-психологічна операція. 24 жовтня в Москві відбулась закрита зустріч з представниками дипломатичних та інших представництв на Росії, де спецслужби намагались лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України – "брудною бомбою". Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все так-сяк, жодних доказів немає. Крім того, весь світ бачить насправді, хто агресор і хто на кого напав, хто займається терором проти мирного населення", – наголосив Юсов.