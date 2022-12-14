Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі й Кривому Розі", - пише пресслужба.

Правоохоронці знайшли зброю, георгіївські стрічки, прапори країни-спонсора тероризму, а також склади з ворожою літературою, агітаційними листівками із символікою СРСР і методички пропагандистів. У цих матеріалах загарбники закликають підтримувати армію РФ щодо захоплення України.

"За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини", - роз'яснюють в СБУ.

Вилучені матеріали направили на експертизу для притягнення до відповідальності зловмисників.

Нині тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин осіб.

У вересні 2022 року суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ в Україні: Касаційний адмінісуд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

22 жовтня в Україні повністю заборонили діяльність 12 проросійських партій.

30 листопада народна депутатка від фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлія Льовочкіна вирішила скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами".

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