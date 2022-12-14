Зброя, георгіївські стрічки, російські прапори й методички. СБУ провела обшуки у представників заборонених політичних партій
Під час обшуків у представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" правоохоронці виявили зброю, георгіївські стрічки та російські прапори
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі й Кривому Розі", - пише пресслужба.
Правоохоронці знайшли зброю, георгіївські стрічки, прапори країни-спонсора тероризму, а також склади з ворожою літературою, агітаційними листівками із символікою СРСР і методички пропагандистів. У цих матеріалах загарбники закликають підтримувати армію РФ щодо захоплення України.
"За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини", - роз'яснюють в СБУ.
Вилучені матеріали направили на експертизу для притягнення до відповідальності зловмисників.
Нині тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин осіб.
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