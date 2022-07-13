Зеленський: гостроту світової продовольчої кризи зніме подолання російської загрози судноплавству в Чорному морі 

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний Організації Об'єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що у перемовинах "є певний прогрес".

"Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН", - сказав Зеленський.

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