Про це Зеленський сказав у своїй промові перед депутатами німецького бундестагу, - інформує Еспресо.TV.

"Я звертаюся до вас від імені українців старшого віку, багатьох, хто пережив Другу світову війну, хто врятувався від окупації 80 років тому, хто пережив Бабин Яр, куди торік приїжджав президент Штайнмаєр, і куди зараз ударили російські ракети... Я звертаюся до вас і до політиків, які щороку кажуть: "Ніколи знову!", і ці слова нічого не варті", - сказав президент України.



"Нам складно вистояти без допомоги світу, без вашої допомоги. Складно захищати Україну, Європу без того, що ви здатні зробити. Зробити, щоб не озиратися ще й після цієї війни, після розбомбленого Харкова. Вдруге через 80 років після розбомблених Чернігова, Сум, Донбасу. Вдруге через 80 років після закатованих, вбитих тисяч людей. Вдруге через 80 років. Бо що тоді історична відповідальність, яка ще досі не спокутувана перед українським народом за те, що було 80 років тому?"

– звернувся Зеленський до німців.



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