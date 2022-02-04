Зеленський обговорив із президенткою Словаччини збільшення потужностей для транспортування газу та безпекову сферу
На тлі ризиків, пов'язаних із агресією РФ і "Північним потоком-2", президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою збільшення потужностей для транспортування газу та безпеку
Про це повідомляє Офіс президента.
Лідери Словаччини та України обговорили у телефонній розмові взаємодію у безпековій та енергетичній сфері.
"На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку - 2", важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", - наголосив у розмові Зеленський.
Зазначається, що президенти домовилися провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина - Україна.
Також Зеленський поінформував Чапутову про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та виконання Мінських домовленостей.
- Нагадаємо, Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.
- 1 лютого Україна та Польща домовилися побудувати газопровід, що дозволить збільшити обсяги передачі газу із заходу на схід.
- 3 лютого Україна і Словаччина домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу на точці "Будінце" з 27 млн куб. м до 42 млн куб. м на добу.
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