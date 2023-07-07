Про це він сказав у Празі під час спільної з главою Чехії Петров Павелом пресконференції.

"Щодо Туреччини. Ми повинні сьогодні акумулювати всіх лідерів Альянсу, аби тиснути на РФ не тільки на полі бою. Тиснути разом. У нас є кілька питань до обговорення. Це зернова ініціатива. Це дуже важливе питання підтримки України в НАТО. Це обмін полоненими. У нас є багато тем до обговорення, сподіваюся, будемо мати з них певні домовленості з президентом Туреччини", – сказав Зеленський.

Раніше про запланований на 7 липня візит Зеленського в Туреччину написало видання Bloomberg із посиланням на анонімні поінформовані джерела. Згодом про це також написало Anadolu Ajansı. За даними агенції, в рамках візиту Ердоган і Зеленський проведуть зустрічі тет-а-тет і між делегаціями. Під час зустрічей обговорюватимуть останні події на фронті, угоду про зерновий коридор, яка закінчується 17 липня, та відносини між двома країнами.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дії росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".