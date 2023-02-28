Зеленський у Києві зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом
У Київ прибув прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом сказав, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними. Винні в них мають бути притягнуті до відповідальності. Для нас важливо почути сигнали про підтримку і важливість правосуддя. Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України і спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися у майбутньому навіть теоретично", - йдеться у повідомленні.
- У травні Карім Хан заявив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду.
- У жовтні Зеленський заявив, що Україна очікує відкриття офісу Міжнародного кримінального суду у Києві.
- Станом на 22 листопада Міжнародний суд ООН вже отримав 24 заяви держав, у яких ідеться про підтримку позиції України у справі "Україна проти РФ".
- На початку грудня народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні. Вони максимально поінформовані та отримують усі необхідні матеріали для розслідування.
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