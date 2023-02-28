Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом сказав, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними. Винні в них мають бути притягнуті до відповідальності. Для нас важливо почути сигнали про підтримку і важливість правосуддя. Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України і спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися у майбутньому навіть теоретично", - йдеться у повідомленні.