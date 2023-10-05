Зернові розбіжності: Україна поставила на паузу скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що ця проблема (ввезення української агропродукції, - ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", - заявив Качка.

Він наголосив, що Україна не перебуває в активному спорі, а лише на стадії консультацій.

"Ми не у спорі - ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів", - пояснив торгпред.

Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до вирішення зернових розбіжностей після виборів.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна заявила, що подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.

26 вересня стало відомо, що Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції. Румунія та Польща вже відреагували, зокрема остання назвала план хорошим.