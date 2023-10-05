Зернові розбіжності: Україна поставила на паузу скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ
Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що країна шукає практичне рішення для виходу із зернової кризи з сусідами
Про це він сказав журналістам у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо, що ця проблема (ввезення української агропродукції, - ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", - заявив Качка.
Він наголосив, що Україна не перебуває в активному спорі, а лише на стадії консультацій.
"Ми не у спорі - ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів", - пояснив торгпред.
Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до вирішення зернових розбіжностей після виборів.
Що відомо про заборону на імпорт зерна
Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.
Україна заявила, що подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.
Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.
21 вересня стало відомо, що Україна запропонувала Словаччині план експорту агропродукції, і Братислава назвала його прийнятним.
26 вересня стало відомо, що Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції. Румунія та Польща вже відреагували, зокрема остання назвала план хорошим.
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