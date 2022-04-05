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"Зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише": журналіст Бутусов прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу

5 квітня, 2022 вiвторок
13:19
Еспресо Т2 Юрій Бутусов

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов назвав вимкнення українських телеканалів Еспресо, Приямий і 5 канал із ефіру "зневагою влади до всіх українців"

Про це Бутусов написав у Facebook.

"Ми воюємо за свободу, і це та цінность, яка робить наш народ та армію непереможними. Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву - це зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім", - написав Бутусов.

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Журналіст наголосив, що лише вільні медіа можуть гарантувати контроль суспільством влади та закликав негайно поновити мовлення Еспресо, Приямого і 5 каналу.

"Тільки свобода слова є гарантією контроля нашого суспільства над владою. Неконтрольована влада - це небезпека, в чому ми багато років переконуємся. Тому негайно поновіть мовлення та не принижуйте Україну своїм шаленим бажанням заткнути будь-яку відмінну від вашої позицію. Виглядає це так, що замість озброєння та мобілізації офіс президента витрачає час на зведення політичних рахунків", - написав Бутусов.

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  • Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
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