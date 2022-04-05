"Зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише": журналіст Бутусов прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу

Про це Бутусов написав у Facebook.



"Ми воюємо за свободу, і це та цінность, яка робить наш народ та армію непереможними. Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву - це зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім", - написав Бутусов.



Читайте також. Вимкнення телеканалу "Еспресо" з мережі Т2 – дія російської агентури, – Микола Княжицький



Журналіст наголосив, що лише вільні медіа можуть гарантувати контроль суспільством влади та закликав негайно поновити мовлення Еспресо, Приямого і 5 каналу.



"Тільки свобода слова є гарантією контроля нашого суспільства над владою. Неконтрольована влада - це небезпека, в чому ми багато років переконуємся. Тому негайно поновіть мовлення та не принижуйте Україну своїм шаленим бажанням заткнути будь-яку відмінну від вашої позицію. Виглядає це так, що замість озброєння та мобілізації офіс президента витрачає час на зведення політичних рахунків", - написав Бутусов.



Читайте також. "Політична і медійна помилка - це дуже толерантна оцінка з огляду на війну": Яценюк про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу



Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.