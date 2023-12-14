"Зоря" - "Брейдаблік": де та коли дивитись заключний матч українців у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 5-му турі Ліги конференцій "Зоря" програла "Генту" з рахунком 1:4, та з 4 очками залишилася на третій позиції в групі B. "Гент" з 13 пунктами вийшов на перше місце.

Разом з бельгійцями до плей-офф достроково вийшов ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва, який 30 листопада переграв "Брейдаблік" 2:1 та набрав 12 балів. Ісландці не мають жодного очка та разом із "Зорею" втратили шанси на вихід до наступного раунду турніру.

Заключний матч Ліги конференцій "Зоря" зіграє сьогодні, 14 грудня, проти "Брейдабліка" у польському місті Люблін.

Ліга конференцій

5-й тур

14 грудня

"Зоря" (Україна) - "Брейдаблік" (Ісландія)

Люблін, "Арена Люблін"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo

Турнірна таблиця групи "Зорі" після 5-го туру Ліги конференцій

Фото: FlashScore

Як "Зоря" грає у єврокубках

21 вересня у Любліні "Зоря" зіграла внічию 1:1 з "Гентом". У 2-му турі Ліги конференцій українська команда в Рейк'явіку переграла "Брейдаблік" з рахунком 1:0. Після цього луганці двічі програли "Маккабі з Тель-Авіву - 1:3, та 2:3.

У четвер, 30 листопада, у 5-му турі ліги конференцій "Зоря" поступилася в гостях бельгійському "Генту" та втратила шанси на вихід з групи.

"Зоря" розпочала нинішній єврокубковий сезон у Лізі Європи, де у плей-офф кваліфікації поступилася чеській "Славії" - 0:2, 2:1.