Про це інформує Зеленський в телеграмі.

"Наш принцип очевидний: має бути заблокована діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах. Робимо все, щоб усі санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій", - наголосив президент.

Указ №371/2023 від 5 липня набуває чинності з дня оприлюднення.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхування", "Альфа Капітал Холдінгз Лімітед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

Уведене у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" триватиме 10 років.

Зокрема передбачене блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, у яких юридична особа володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління чи діяльність.