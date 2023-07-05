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Альфа Страхування та ЮНС-Холдинг: Зеленський ввів у дію санкції проти 18 юросіб, повʼязаних з РФ

5 липня, 2023 середа
20:06
Війна з Росією Володимир Зеленський

У середу, 5 липня, президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з Росією, на 10 років

Про це інформує Зеленський в телеграмі.

"Наш принцип очевидний: має бути заблокована діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах. Робимо все, щоб усі санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій", - наголосив президент.

Указ №371/2023 від 5 липня набуває чинності з дня оприлюднення.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхування", "Альфа Капітал Холдінгз Лімітед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

Уведене у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"  триватиме 10 років.

Зокрема передбачене блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, у яких юридична особа володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління чи діяльність.

  • У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана. NCA провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту російського бізнесмена.
  • Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен були готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.
  • На початку квітня Велика Британія зняла з Фрідмана два з трьох звинувачень.
  • У кінці травня Рада проголосувала закон, який дозволить націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"). У середині червня його підписав президент.
  • 30 червня лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України.
Росія
РНБО
Президент України
російська армія
санкції проти Росії
Володимир Зеленський
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