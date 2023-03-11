Американська розвідка назвала країни, які загрожують безпеці США, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг вважає, що Китай значно посилює свій вплив у світі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"США не мають впливу на Іран, оскільки не мають ніяких стосунків з Іраном. Китай цим скористався. Китай має стосунки з Іраном, Саудівською Аравією, і це дипломатична й політична поразка для США, для Західного світу. Цього тижня був опублікований річний звіт американської розвідки щодо загроз безпеці США та союзників. Китай перебуває на першому місті. Китай, Росія, Іран та Північна Корея загрожують безпеці США. Ці чотири країни - це сучасна звістка зла", - зазначив Айзенберг.
Професор Нью-Йоркського університету підкреслив, що США варто подумати над тим, як змінити цю траєкторію.
"Якщо Китай буде рухатися далі, в плані підсилення свого впливу, чого Китай так прагне, то буде важко всьому цивілізованому світу. Збільшення китайського впливу - це зменшення впливу цивілізованого світу, зменшення впливу демократичних країн", - наголосив Айзенберг.
- Нагадаємо, Сполучені Штати обговорюють із близькими союзниками можливість введення нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії для ведення повномасштабної війни в Україні.
- Зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін звинуватив Захід на чолі зі Сполученими Штатами Америки у "стримуванні та оточенні", що створює проблеми для розвитку КНР.
- Очільник Білого дому Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон обговорили подальшу підтримку України та виклики, пов'язані з Китаєм
- Китайський ВПК досліджує помилки РФ у війні проти України на тлі можливого конфлікту з США: зокрема аналізують, як протидіяти Javelin і Starlink
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе