Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"США не мають впливу на Іран, оскільки не мають ніяких стосунків з Іраном. Китай цим скористався. Китай має стосунки з Іраном, Саудівською Аравією, і це дипломатична й політична поразка для США, для Західного світу. Цього тижня був опублікований річний звіт американської розвідки щодо загроз безпеці США та союзників. Китай перебуває на першому місті. Китай, Росія, Іран та Північна Корея загрожують безпеці США. Ці чотири країни - це сучасна звістка зла", - зазначив Айзенберг.



Професор Нью-Йоркського університету підкреслив, що США варто подумати над тим, як змінити цю траєкторію.



"Якщо Китай буде рухатися далі, в плані підсилення свого впливу, чого Китай так прагне, то буде важко всьому цивілізованому світу. Збільшення китайського впливу - це зменшення впливу цивілізованого світу, зменшення впливу демократичних країн", - наголосив Айзенберг.