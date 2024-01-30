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Аналітика

Ворог вдосконалює "шахеди", тому скеровує їх під час атак на певні об'єкти. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
30 січня, 2024 вiвторок
20:59
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Противник почав робити нові бойові частини "шахедів", що мають певні особливості, серед яких не лише дата виготовлення наприкінці минулого року, а ще змінилася конструкція - це кумулятивно-запалювальна бойова частина

Нові конструкції дронів

Сьогодні, 30 січня, є кілька цікавих новин про зброю. Почну з того, що Генштаб ЗСУ повідомив про збиття ворожого винищувача-бомбардувальника Су-34 у небі над Луганською областю. Цей літак використовує ракети, якими противник намагається здійснювати атаки по Україні. Тому це гарна новина.

Також вночі РФ здійснювала атаки "шахедами" на Україну. Як повідомило Командування Повітряних сил, загалом ворог випустив 35 дронів-камікадзе, але вдалося збити 15. Це менше, ніж зазвичай. Можна зробити певні висновки, якщо зважити на саме повідомлення Командування Повітряних сил. У звіті йдеться, що частину цих ударних дронів загарбник спрямував по фронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту й державного кордону з РФ. Ця атака по прифронтових та прикордонних районах прямо вказує на те, що ефективність мобільних груп, які знищують ці "шахеди", змушує зараз ворога відмовлятися від ударів по глибині території та направляти дрони на прифронтову лінію.

Ще є важлива деталь, яка пов’язана з тим, що за цей час противник намагається й уже здійснив певне вдосконалення конструкції цих "шахедів". Буквально вчора ми робили аналіз на сайті Defence Express, спираючись на фотографії Національної поліції, на яких майже неушкоджені декілька таких нових "шахедів". Ми отримали доступ до фото, які стосуються цієї нової бойової частини, що використовується в цих дронах. Нагадаю, що були іранські дрони з іранською бойовою частиною. Потім росіяни використовували якісь бойові частини з застарілих ракет. Ракети вичерпалися, і вони почали робити нові бойові частини, що мають певні особливості, серед яких не лише дата виготовлення наприкінці минулого року. А ще змінилася конструкція. Це кумулятивно-запалювальна бойова частина, чим ворог і намагається підвищити можливості бойової частини для запалювання тих об’єктів, які він атакує. І цим можна пояснити, що зараз певна кількість цілей, які ворог намагався атакувати, була скерована на об’єкти нашої енергетичної інфраструктури та обʼєкти, що розташовані в прифронтовій лінії.

З іншого боку, Україна так само розвиває далекобійні засоби ураження, насамперед дрони. Сьогодні журнал Time вийшов з цікавою статтею про те, як Україна забезпечує збільшення кількості далекобійних засобів ураження. Цю статтю написав Саймон Шустер, який свого часу писав про Зеленського. Стаття є досить комплементарною з точки зору міністра стратегічної галузі промисловості Камишина, який пояснює, що зараз ми, починаючи з зими, використовуємо дрони власного виробництва великої дальності. Камишин говорить про те, що в нас немає часу перевіряти ці дрони на полігонах, тому відразу завдаємо удари по обʼєктах противника. Удари по терміналах РФ були дійсно завдані з використанням нових далекобійних ударних систем. І це є позитивним трендом у розвитку нашої оборонної промисловості. Питання в тому, що треба масштабувати, збільшувати та підвищувати ефективність їхнього використання.

Бронетанкова техніка для ЗСУ

Однак бойова техніка нам потрібна не лише в повітрі, але й на землі. І тут ми памʼятаємо про те, яке велике значення мають танки, БТР, БМП та інші бронемашини. А ще ми маємо памʼятати, що сьогодні українська армія має унікальний парк виробників і постачальників з різних країн. Дивує, як вдається нашим військовим не лише воювати з противником, але й підтримувати у боєздатному стані цей строкатий арсенал різної бронетехніки.

Зараз інформаційне поле заповнене новиною, що Кувейт передає спочатку до Хорватії, а потім до України танки М-84, які начебто є ліцензованою версією Т-72. Запитаємо у Миколи Саламахи, військового експерта, фахівця з бронетанкової техніки та підполковника запасу ЗСУ про цей танк, його ефективність, скільки часу може забрати ремонт і модернізація М-84.

Микола Саламаха розповів, що в характеристиці цього танка є 4 складники, а саме: 125-мм гармата, автомат заряджання з АЗС-175, приціл ТПД-К1, двигун V46М6 -  все це не зміниться у цій машині. Ми зможемо посилити броньований захист та замінити приціли, посиливши вогневу потужність цього танка. Щодо отримання М-84 - досить вдале рішення, тому що Кувейт має приблизно сотню одиниць. І якщо у нас буде три батальйонних комплекти, то це буде недовгий період, тобто буквально за 2-3 місяці три бригади будуть мати танковий батальйон у своєму складі.

Фахівець з бронетанкової техніки зазначив, що з часом всі танки Leopard 1A5 отримають посилення броньового захисту саме завдяки динамічному захисту. Також ще будуть використані решітки проти FPV-дронів, "ланцетів" та подібних БПЛА. Зрозуміло, що практично на всі об'єкти бронетанкової та автомобільної техніки треба ставити засоби РЕБ, які будуть давити FPV-дрони, також треба вживати заходів із маскування та проводити радіоелектронну розвідку, відповідно, і боротьбу з багатьма засобами ураження противника. Щомісяця доводиться вносити зміни в засоби боротьби з ворожими FPV-дронами. Кожний новий виклик тягне за собою подальше удосконалення засобів РЕБ та придушування каналів керування цими дронами.

Військовий експерт зауважив, що на сьогодні за тієї кількості бригад, які ще не мають бронетанкової техніки, нам потрібно абсолютно все. Якщо ми зможемо отримати хоча б сотню одиниць БТР Fuchs (німецький колісний бронетранспортер-амфібія) на рік за найближчі 2-3 роки, то нам необхідно йти на співпрацю, аби виготовляти на території України чи збирати за межами нашої країни ці машини. Водночас є необхідність займатися подальшим виробництвом колісної техніки, у першу чергу БТР-4, який дуже необхідний у військах. Якщо говорити про протистояння танка та БТР-4, то буквально 2-3 місяці тому ми бачили кадри, коли екіпаж БТР-4 знищив танк Т-72. Крім того, БТР-4 має ще й ракетний канал.

Підполковник запасу ЗСУ розказав, що для підвищення захищеності бойових машин піхоти треба використовувати гусениці, бо є певне обмеження з навантаження на одне колесо. Якщо бронетранспортер має 8 коліс, то обмеження бойової маси максимально 30 т. А гусениця дає змогу доводити вагу БМП до 40 т, і навіть до 45 т.

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