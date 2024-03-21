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Аналітика

Нові дані про російські ракети Х-101: аналіз детонації бойових частин у Києві. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
21 березня, 2024 четвер
20:47
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Стали відомі нові деталі нічного ракетного нападу Російської Федерації на територію України, зокрема столицю. Водночас поцікавився підготовкою Польщі до нових загроз, пов'язаних з країною-спонсоркою тероризму

Російська атака на Київ

Сьогодні 21 березня Росія здійснила чергову масовану комбіновану ракетну атаку, в якій спочатку 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95 випустили 29 крилатих ракет типу Х-101. Головною ціллю удару був Київ, а у момент наближення цих ракет до столиці близько п'ятої ранку ворог запустив ще дві аеробалістичні ракети з пускових ОТРК "Іскандер". У результаті дій протиповітряної оборони всі ворожі ракети були збиті.

Попередня чимось схожа атака на столицю була 15 лютого. Якщо ці дві атаки порівняти, то що можна сказати? - тоді було використано 12 крилатих ракет, вдвічі менше ніж сьогодні, але тоді було більше балістики й тоді, якщо ми пам'ятаємо, ворог використовував і північнокорейські ракети, які запускалися з Воронезької області. Тоді ж була вперше використана гіперзвукова ракета "Циркон". Того разу ворог запустив 26 ракет, а з них вдалося збити половину - 13 одиниць, а зараз усі 29 крилатих ракет і 2 аеробалістичні від "Іскандера". "Іскандер" - це такий наземний "Кинджал", бо він є тією ж самою ракетою до ОТРК, що запускається з МіГ-31.

Так от, усі ці ракети сьогодні були збиті й це вкрай високий показник, який говорить, по-перше, про високу ефективність нашої протиповітряної оборони й щоб там не писали закордонні ЗМІ - у нас є чим збивати ворожі ракети, а зустріч у Рамштайні показує, що і постачання до нашого арсеналу ракет, які використовуються для збиття ворожих цілей в нас буде, як і обіцяне постачання засобів до тих комплексів, які є в розпорядженні українського війська.

Левова частина ворожих ракет збивалась у межах самої столиці й відповідно до повідомлень Київської міської військової адміністрації є пошкодження декількох багатоповерхівок у яких вибуховою хвилею було вибито вікна, відбулося загоряння трансформаторної підстанції, яку потім потушили, декількох автівок і таке інше. Проте, з власних джерел агенція Defense Express дізналася певні подробиці та доповнення тієї інформації, що поширював Генеральний штаб ЗСУ.

Спочатку щодо ракет Х-101. Уламки показують, що ці ракети були виготовлені в третьому-четвертому кварталі минулого року і в першому кварталі 2024 року - це вкотре підтверджує, що зараз ворог для ударів використовує все, що встигає виробити й ракети одразу з заводів йдуть на авіабази, де завантажуються для польотних завдань, які потім використовують для ударів по Україні. Але в цих ракетах не було тих версій 15 лютого, коли були спеціальні теплові пастки. Цього разу в цих ракетах Х-101 використовували стандартні версії.

Друга важлива деталь - це якраз про вирви та вибухи. З усіх збитих ракет, а їх було 31, лише в п’яти ракетах здетонувала бойова частина. Тут є певні пояснення, чому бойові частини зазвичай не детонують, не вибухають, а сьогодні ми бачили низку фото, де вирви, які є наслідком детонації, вибуху бойових частин. Так от, таких випадків було п'ять - це чотири ракети Х-101 і одна від "Іскандера". Проте скажу, це майже диво, що всі вони вибухнули поблизу будинків, там мінімальна відстань: в одному випадку була близько 30 метрів, в іншому - 150 метрів, у випадку підриву бойової частини від "Іскандера", який вибухнув у межах будинків поблизу Кільцевої дороги - 150 метрів.

Ці вирви є значними, але диво полягає в тому, що жодна з цих бойових частин не влучила в самі будинки, тому що якби були такі випадкові влучення, то наслідки могли бути набагато трагічнішими, особливо за умов, що мешканці могли б проігнорувати сигнали тривоги й не спускатись у бомбосховища. У будь-якому разі ми розуміємо, що цього разу на нашій стороні, як завжди була не лише протиповітряна оборона, але й сам Бог.

До речі, ця атака впливала на поведінку наших сусідів. Цього разу авіація Польщі, коли піднялися бомбардувальники Ту-95, то одразу були підняті F-16 у Польщі, які здійснювали охоронну свого повітряного простору, аби уникнути тих випадків, коли уламки російських ракет були знайдені на території Польщі. Це потім спричинило політичні з'ясування у військовій верхівці нашої сусідньої держави.

Підготовка Польщі до нападу РФ

Далі ми поговоримо про складові, які стосуються підготовки Польщі до нових загроз, про те, як трансформується Польща. Загрози пов'язані з діями Російської Федерації зростають і багато польських політиків, багато колишніх та чинних військових Польщі говорять про те, що треба готуватися до зіткнення з РФ. Зокрема колишній начальник генерального штабу генерал Анджейчак буквально позавчора говорив про те, що через два роки - раніше, чи пізніше все одно бойові зіткнення країн НАТО і Польщі з Російською Федерацією таки будуть.

"У першу чергу треба сказати, що не один Анджейчак про це сказав. Якщо не помиляюсь, то такі думки висловив і керівник бюро національної безпеки, який також сказав, що маємо приблизно два з половиною, можливо, три роки до цього моменту, коли загроза того, що Росія зможе атакувати Польщу. Насправді цей час маємо на те, щоб підготуватись. У першу чергу, щоб підняти обороноздатність Польщі, щоб цього не відбулось, щоб наші збройні сили були настільки вже озброєні, підготовлені й також суспільство, вся країна була на стільки підготовлена до цієї загрози, щоб така війна не змогла б стати реальністю", - наголосив керівник Центру Польща-Україна Даріуш Матерняк.

Якщо говорити про польську армію, то вона найперше працюватиме із закупівлею озброєння - танки, бронетранспортери, літаки. Також, за його словами, планується створення воєнно-морських сил. Важливою є й робота з суспільством Польщі, адже вони мають зрозуміти справжню загрозу й вже готуватися до неї: "Багато людей ще цього не розуміє у Польщі й це головне завдання, яке стоїть перед державою - дати зрозуміти людям те, що обороноздатність країни - це проблема всього суспільства, а не тільки його частини".

Співпраця України з Польщею

Матерняк переконаний, що у стосунках наших країни є багато міфів, а тому важко сказати про справжню співпрацю в оборонній сфері.

Як він сказав, переважна кількість поляків знають, що вони передали до України досить багато різного типу озброєння, але лише меншість розуміє та знає про те, що є певні проєкти щодо оборонної співпраці між Польщею та Україною.

"Йдеться про виробництво та продаж до України безпілотників чи боєприпасів, в першу чергу артилерійських, які виготовлені  найперше зараз на потреби Збройних Сил України; про навчання солдатів, які проходять саме у Польщі, у польських тренувальних центрах. Насправді більшість суспільства про це не знає, не думає, що після цього першого важливого періоду у 2022 році співпраця продовжується", - пояснює керівник Центру Польща-Україна.

Він наголосив, що від результату війни, яка зараз відбувається в Україні, залежить також безпека Польщі. Для Польщі важливо, щоб Україна перемогла в цій війні.

Контракт на закупівлю гаубиці Krab

За попередніми даними, контракт з польським виробником має завершитися цього року, тобто фактично всі гаубиці мають бути поставлені до кінця 2024 року.

Керівник Центру Польща-Україна розповів, що нині не озвучувалась якась негативна інформація щодо цих домовленостей.

"Цей контракт на виготовлення саме Krab (польська самохідна гаубиця калібру 155 мм, - ред.) для Збройних Сил України має, можна сказати, найвищий пріоритет, якщо йдеться про те, що зараз в рамках контрактів реалізованих цим виробником. Так само, щодо постачання боєприпасів 155 мм саме для Krab, так само про контракт на модернізацію та ремонт німецьких танків. Попри те, що ми не говоримо про це кожного дня, ці процеси відбуваються і вони приносять користь, як Україні, так і Польщі", - пояснив він.

Кошти ЄС для ОПК

Єврокомісія ухвалила рішення про виділення 500 мільйонів євро для нарощування виробництва артилерійських боєприпасів у країнах ЄС, щоб далі допомагати Україні й поповнювати свої склади. Відомо, що Польща отримала 2 млн євро, що спричинило здивування в експертному середовищі.

За словами Матерняка, польські компанії подали лише дві заявки на 11 млн євро, тому такий результат. Лише з 2022 року польські виробники озброєння розпочали активно розвивати свої компанії: "Цього року досягнуто до 25 тисяч штук на рік і ці гроші, які отримаємо з Європейського Союзу допоможуть в цьому процесі, але треба сказати, що це шлях мінімум на кілька років, щоб збільшити ці потужності, щоб зробити наскільки великими, щоб вони могли заспокоїти потреби Збройних Сил України, наших збройних сил і у майбутньому наших союзників".

Теги:
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Сергій Згурець
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