Збиття російських літаків, мобілізація ворога та збільшення кількості боєприпасів у Сил оборони. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на Донецькому напрямку

Спочатку про лінію фронту, де ворог проводить наступ на декількох напрямках фактично з жовтня минулого року. За даними Генштабу, минулої доби було 79 бойових зіткнень і це досить високий темп. Окупанти пробують наступати на декількох ділянках фронту з концентрацією насамперед на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. За останній місяць на ці напрямки припадає 60 повідомлень про російські атаки. При цьому британська розвідка сьогодні, 14 березня, у форматі "капітан Очевидність" оцінила подальші наміри ворога. Британські розвідники стверджують: дуже ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил протягом наступних тижнів, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили та здійснювати атаки на пріоритетних напрямках. Ці напрямки, за оцінками британської розвідки, знову ж таки Авдіївський та Мар'янський.

Це частково збігається із заявами нашого військового керівництва, зокрема, за підсумками перебування командувача Олександра Сирського на декількох ділянках фронту. Він каже, що ворог продовжує вести наступальні дії зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Бердичі, Тоненьке, Іванівське, Вербове та Роботине. Водночас, ймовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках помітно знизилась. Разом з тим, за словами Сирського, є загроза просування ворожих підрозділів углиб наших бойових порядків. Ймовірно, йдеться все-таки про Авдіївський напрямок, де Сирський був разом з Умєровим. Точніше йдеться про всі позиції від Авдіївки по лінії оборони - Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Неверське.

На фото карта бойових дій: Авдіївка

На карті фактично без істотних змін, але там досить непростий рубіж оборони, бо тут у ворога є певні переваги в логістиці, висотах, включно з розташуванням того ж коксохіму, який нависає частково на цій лінії оборони, й перевага в живій силі, техніці, авіації, артилерії.

Що планує робити наше військове керівництво з огляду на ці загрози? Сирський сказав, що поступово ускладнюється ситуація там, де є дві бригади й ухвалено рішення для посилення цих напрямків резервами, бригадами, боєприпасами, засобами РЕБ, щоб надалі забезпечити стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.

Ротації на фронті

Ще Сирський сьогодні вже був на Запорізькому напрямку і там вперше було сказано про можливість ротацій підрозділів попри складні обставини. Він сказав, що ротація дозволить стабілізувати ситуацію та позитивно вплине на морально-психологічний стан українських бійців. Це говорить про те, що є резерви, які дозволяють таку ротацію здійснювати - це вкрай важлива, як на мене, заява. Він також згадав про ситуацію на Запорізькому напрямку, де в районах Роботиного та Вербового ворог намагається тиснути на нашу оборону, але без особливих змін.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що це дуже важливі введення й події в Авдіївці є цьому прикладом.

"Відсутність резервів і в України, і в Росії. Власне це одна з причин чому угруповання противника не спромоглися розвинути успіх: у них не було резервів. Але, на жаль, не було резервів і у нас та не було можливості вчасно перекинути їх. Ми пам'ятаємо, як в останній момент вже Третя штурмова туди була перекинута, але було запізно. Тут важливо, що з'являється ротація і це означає, що резерви з'являються", - сказав директор Центру досліджень армії.

Рейди російських добровольців на територію РФ

Водночас ми розуміємо, що і сама Російська Федерація зараз намагається реагувати на нові виклики, які поки що не є надто дошкульними у військовому сенсі, але викликають потужний резонанс у самій Росії, особливо під час заходів чергового перепризначення Путіна на посаду президента. Зараз тривають бойові дії у прикордонній зоні РФ - це ті напрямки, де зараз воюють проти режиму Путіна підрозділи легіону "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон. Зараз це три ділянки - населені пункти Козинка, Сподарюшине Білогородської області й Тьоткіно Курської області.

Є низка відео з цих ділянок, які говорять про те, що дійсно бойові дії тривають, застосовується бронетехніка, РСЗВ з обох сторін, також були повідомлення про знищення двох складів БК в російському Тьоткіному. Цей процес відбувається і будемо очікувати на те, як далі діятимуть ці російські добровольці, насамперед на території РФ.

На фото карта бойових дій: територія РФ

Збиття літаків РФ, збільшення кількості боєприпасів та фортифікацій

Бадрак розповів про оцінки на найближчі перспективи щодо лінії фронту.

"Дійсно є ознаки стабілізації. Була з самого початку реальна і дуже потужна небезпека того, що тактичний успіх на Андріївському напрямку противник може перетворити на оперативно-тактичний і фактично почати просуватися на оперативну глибину. Цього не сталося і я бачу позитивні зусилля передусім протиповітряної оборони, тобто Повітряні сили ЗСУ здійснили свою величезну вагому місію зі знищення. Ми говорили всі про такий літакопад, коли дюжина Су-34 була знищена і відповідно зменшились бомбардування керованими бомбами, хоча, безумовно, не можна казати, що на великий період хтось застрахований від цього", - пояснив Бадрак.

Він згадав, як у лютому наші оборонці, зокрема в Авдіївці, потерпали від нестачі БК, нині ж ситуація стабілізувалася: "Як я розумію, 170 тисяч боєприпасів від ЄС, які були обіцяні, які виробили - вони фактично в стані передачі та опанування, а ще будемо очікувати 800 тисяч від так званої чеської ініціативи".

Військовий експерт наголосив, що одним з ключових моментів є створення укріплень.

"Під Авдіївкою було повторено помилку, на жаль, як недолік Бахмуту, коли позаду не було лінії оборони, зараз є вже доповіді, що будується величезна лінія оборони, що уряд вже долучив і цивільні компанії. Це надає можливість сказати про стабілізацію, хоча, безумовно, усі ці моменти й питання БК та їх виробництва, підготовка резервів - тут відставання на майже в півтора року, бо ми очікували, що ці рішення будуть прийняті десь на рівні глибокої осені 2022 року, коли стало зрозуміло, що ворог почав тиск на Бахмут", - сказав він.

На фото карта бойових дій: Бахмут

Особливо загострилась ситуація 7 січня 2023 року, але відповідних рішень не було, додав Бадрак.

Втрата двох гелікоптерів Мі-17

"Ми вже майже два тижні спостерігаємо таке позиційне мисливство, ми знаємо, що втратили HIMARS вперше за півтора року. Багато хто зараз каже, що вчорашня інформація і відео про втрату двох гелікоптерів Мі-17 начебто є фейком - можливо, тому що там фахівці бачать... спочатку лопаті крутилися, коли тільки сіли гелікоптери, а вже друга картинка, коли вони є повністю завмерлими, тобто статична картинка. Фахівці кажуть, що це, можливо, якраз є постановкою, хоча не буду тут сперечатися", - пояснив експерт.

Як він сказав, з українськими втратами пов'язане збільшення можливостей розвідки РФ. Йдеться про дрон SuperCam, який має довжину крил 3,5 метра, працює на висоті до 5 км та літає до 240 км.

"Головний момент, що це 46 км від зони зіткнення, як це подають аналітики, передусім пропагандистські російські канали. І якщо це така відстань, а ми пам'ятаємо, що відстань до HIMARS була близько 40 км і так само HIMARS вийшов на позицію та затримався трішечки. Так само тут, але кажуть, що практично чекали дозаправлення, але для нас головне: дуже скоротився час від того моменту, коли засікається українська техніка до моменту відкриття вогню на ураження - це означає, що і з розвідкою у ворога стало велике покращення, і з застосуванням засобів ураження. Це викликає необхідність дуже пильного слідкування не тільки в зоні зіткнення, а й на таких великих відстанях", - підсумував директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Водночас українські Сили оборони демонструють потужні можливості й фактично це позиційне мисливство, на думку Бадрака, розпочалося після знищення літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У на території Росії. Якщо не рахувати знищення російських кораблів Чорноморського флоту: "Це набуло вже безперервного, системного характеру і безумовно дозволяє говорити, що Чорноморський флот одного дня припинить своє існування, оскільки затиснутий у закритому Чорному морі".

Мобілізація на території Росії

Бадрак вважає, що навіть мільйонна мобілізація не дозволить ворогу дуже швидко підготувати підрозділи, адже на це потрібен певний час і значна кількість центрів підготовки.

"Наприкінці 2022 року вони почали створювати такі центри на базі різних навчальних закладів і додали два десятки спеціальних центрів, використовували білоруські центри, але все одно у них є велика проблема саме з підготовкою особового складу. Хочу нагадати, що під час так званих слухань наприкінці жовтня 2023 року російські експерти самі визначили, що їм потрібно до 12 місяців, щоб підготувати й повністю злагодити підрозділи. Такого часу в них немає і відповідно до авдіївських подій, коли в них не вистачило резерву для розвитку успіху, я роблю висновок, що готового особового складу в них не було. Можливо, вони будуть пришвидшувати в якийсь спосіб підготовку, але все одно це обмежені можливості", - переконує він.

Експерт нагадав, що Росія розконсервувала від 25 до 40% бронетанкових мобілізаційних резервів, йдеться про стару техніку.

"Це означає, що і з технікою в них поки що будуть значні проблеми. Щобільше, питання застосування бронетехніки й особового складу - останній випадок - минулий тиждень, коли через великий проміжок часу, коли не використовувалася саме техніка для штурмів, було здійснено такий штурм за участю 18 одиниць бронетехніки різної: танки, БТР, бойові машини піхоти й 16 з 18 було знищено Силами оборони України. Це означає, що все ж таки у ворога існують значні складнощі, але стратегічна адаптація їм вдається краще, тому нам треба працювати не лише на лінії фронту, а й на міжнародних ділянках та власними виробництвами зброї та БК", - підсумував директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.