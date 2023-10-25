Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Атрофія м'язів, нейропатія: результати медогляду Саакашвілі оприлюднив омбудсмен Грузії

Атрофія м'язів, нейропатія: результати медогляду Саакашвілі оприлюднив омбудсмен Грузії

25 жовтня, 2023 середа
22:38
Суспільство Саакашвілі

У четвер, 19 жовтня, ув'язненого в Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі оглянула у клініці "Вівамед" група фахівців, запрошена Народним захисником Грузії (омбудсменом - ред.)

Висновки фахівців оприлюднила у Facebook пресслужба грузинського омбудсмена.

У візиті взяли участь невролог Тенгіз Цуладзе, кардіолог Георгій Качарава та ендокринолог Ніно Заврашвілі. В онлайн-дискусії, що відбулася після візиту, взяли участь кардіолог/аритмолог Георгій Папіашвілі, анестезіолог/реаніматолог Георгій Гріголія, терапевт, спеціаліст із внутрішніх хвороб та госпітальної медицини Гріголі Хурцидзе та гематолог, клінічний онколог, терапевт і спеціаліст з паліативної медицини Аїда Гозалова.

У Саакашвілі зокрема спостерігаються загальна слабкість, втрата рівноваги, відчуття оніміння кінцівок, втрата енергії, втрата концентрації, погіршення пам'яті при вазі у 70 кг.

Водночас фахівців відзначили "певну позитивну динаміку", проте наголосили на необхідності ретельного спостереження.

"Певна позитивна динаміка є, хоча основна картина - атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій - залишається без змін. Пацієнт потребує ретельного медичного спостереження", - йдеться у висновку спеціалістів.

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі перебуває в ув'язненні - у 2018 році його заочно засудили до трьох років в'язниці у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення до Грузії в жовтні 2021 року грузинська влада заявила, ніби він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча відповідних проваджень немає.

На знак протесту проти ув'язнення Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". У квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли з в'язниці.

3 липня Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку, і громадськість мала змогу побачити, як він виглядає. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стан Саакашвілі, заявив, що Росія вбиває його руками Грузії.

Польські лікарі, які оглянули Саакашвілі, дійшли висновку, що він має перебувати в госпіталі.

14 липня Верховна Рада України закликала президентку Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати Міхеїла Саакашвілі.

Новини
Грузія
Міхеїл Саакашвілі
Читайте також:
Олексій Голобуцький
Автор Олексій Голобуцький
26 жовтня, 2023 четвер
Чого очікувати від нового спікера Палати представників Конгресу США
Джозеф Байден, саміт НАТО
27 жовтня, 2023 п'ятниця
США за наказом Байдена завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії
26 жовтня, 2023 четвер
Збірна України покращила позиції у рейтингу ФІФА
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
27 жовтня
21:09
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, серед них Авдіївка та Мар'їнка
20:39
Оновлено
обстріл Херсона, 27.10.23
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених
20:35
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ заявив про початок сухопутної операції в Газі
20:13
Матеуш Моравецький
Моравецький: партія влади сподівається отримати мандат на формування уряду
20:06
обов'язкова евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад
20:04
Анджей Дуда
Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ
20:03
Огляд
Сцена з фільму "ШТТЛ"
Український слід "Королеви Боудіки": що подивитися на вихідних
20:03
OPINION
Віталій Бала
Без участі представників влади "спецоперації" мародерів були б неможливими
19:50
Сектор Гази
Наземна операція в Газі буде тривалою: міністр оборони Ізраїлю пояснив, чому
19:45
Рустем Умєров
РФ підготувала інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, - ГУР
19:28
Олександр Усик
Усик прилетів у Саудівську Аравію. Тут пройде бій Ф'юрі - Нганну
19:28
відновлення Херсонщини
Уряд збільшив зарплату працівникам "Армії відновлення" у 1,5 рази
19:22
Ексклюзив
Мішель заявив, що Україна обов'язково отримає 50 млрд євро від ЄС, - кореспондентка Еспресо
19:10
Інфографіка
ППО
ППО збила 3 російські ракети Х-59 над Миколаївщиною
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 611-го дня війни: в окупованому Севастополі підірвався протимінний російський катер, а словенська фірма таємно постачає в Україну безпілотники для спостереження
18:56
українські полонені
Близько 600 мешканців області перебувають у полоні РФ, - Запорізька ОВА
18:49
OPINION
Микола Княжицький
Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців
18:49
Сімферополь
Партизани знайшли російську систему ППО неподалік Сімферополя
18:42
Ексклюзив
розмінування деокупованих територій
"Ситуація на десятиліття, постійно знаходимо вибухівку": голова Ізюмської РВА розповів про розмінування території
18:42
Ілюстративне фото
РФ атакувала з безпілотника Михайлівку на Херсонщині: поранено подружжя
18:35
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Це наїзд на місцеве самоврядування: політолог Бобиренко про обшуки у в.о. мера Сум та в.о. мера Чернігова
18:32
Олексій Тандир
Суддю Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП з нацгвардійцем, залишили під вартою ще на 2 місяці
18:21
перше вересня, школа
Усі школи Вінниці відправили на карантин через спалах гепатиту А
18:14
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
18:14
Литва білорусь кордон
Країни Балтії проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
18:13
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Хто така Мар’яна Безугла? Чому депутатка "Слуг Народу" посилає на смерть опозицію та свариться з журналістами?
18:03
Ексклюзив
Якщо зараз українська влада 2 млрд грн з марафону перекине за закупівлю зброї, це буде дуже мудро, - нардепка Геращенко 
17:57
поле, пшениця, зерно
У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції
17:56
Ліонель Мессі (в центрі)
Роналдо закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі
17:48
російські окупанти
Намагався купити малолітню дівчинку та побив її батька під час окупації Харківщини: військовому РФ оголосили підозру
17:41
монета "Українська мова"
"Відображає унікальність української мови": НБУ випустив срібну пам'ятну монету
17:41
Прапор США
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти ХАМАС
17:34
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
"Барселона" розпочала полювання на футболіста збірної України Циганкова
17:30
Ексклюзив
россійська ракета Х-101
У Defense Express пояснили, чому РФ припинила використання далекобійної авіації та застосування ракет Х-101 для атак по Україні
17:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:21
Оновлено
село Кіндрашівка, російський обстріл 27.10.23
Росіяни обстріляли село Куп'янського району Харківщини: поранено жінку
17:18
Uklon готується запустити в Україні сервіс доставки їжі: почне з фастфуду
17:13
Амерканські винищувачі завдали удару по об’єктах озброєння та боєприпасів у Сирії
16:56
серіал "Корона" про життя принцеси Діани
Netflix представив трейлер останнього сезону серіалу "Корона" про життя принцеси Діани
16:55
П'яні вечірки у Києві
Справу організатора та учасників "п'яних вечірок", де знущалися з дівчат, скерували до суду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV