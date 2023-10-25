Атрофія м'язів, нейропатія: результати медогляду Саакашвілі оприлюднив омбудсмен Грузії

Висновки фахівців оприлюднила у Facebook пресслужба грузинського омбудсмена.

У візиті взяли участь невролог Тенгіз Цуладзе, кардіолог Георгій Качарава та ендокринолог Ніно Заврашвілі. В онлайн-дискусії, що відбулася після візиту, взяли участь кардіолог/аритмолог Георгій Папіашвілі, анестезіолог/реаніматолог Георгій Гріголія, терапевт, спеціаліст із внутрішніх хвороб та госпітальної медицини Гріголі Хурцидзе та гематолог, клінічний онколог, терапевт і спеціаліст з паліативної медицини Аїда Гозалова.

У Саакашвілі зокрема спостерігаються загальна слабкість, втрата рівноваги, відчуття оніміння кінцівок, втрата енергії, втрата концентрації, погіршення пам'яті при вазі у 70 кг.

Водночас фахівців відзначили "певну позитивну динаміку", проте наголосили на необхідності ретельного спостереження.

"Певна позитивна динаміка є, хоча основна картина - атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій - залишається без змін. Пацієнт потребує ретельного медичного спостереження", - йдеться у висновку спеціалістів.

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі перебуває в ув'язненні - у 2018 році його заочно засудили до трьох років в'язниці у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення до Грузії в жовтні 2021 року грузинська влада заявила, ніби він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча відповідних проваджень немає.

На знак протесту проти ув'язнення Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". У квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли з в'язниці.

3 липня Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку, і громадськість мала змогу побачити, як він виглядає. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стан Саакашвілі, заявив, що Росія вбиває його руками Грузії.

Польські лікарі, які оглянули Саакашвілі, дійшли висновку, що він має перебувати в госпіталі.

14 липня Верховна Рада України закликала президентку Грузії Саломе Зурабішвілі помилувати Міхеїла Саакашвілі.