Більш ніж 57% українських біженців стикалися з агресією в Чехії на національному ґрунті

Про це повідомляє Vinegret.cz.

Чеське дослідницьке агентство PAQ Research запитало українських біженців, чи стикалися вони за час свого вимушеного перебування в Чехії з фізичною чи вербальною агресією на національному ґрунті. Дослідження проводилось у червні 2023 року.

Повідомляється, що дослідження торкнулося 1425 сімей біженців, в яких мешкають загалом 3789 осіб, у тому числі 1203 дитини віком від 3 до 17 років.

Їх попросили відповісти на запитання: "Чи стикалися ви чи хтось із членів вашої родини з вербальними/фізичними атаками під час перебування в Чехії через те, що ви з України?".

57% опитаних відповіли, що мали досвід вербальної агресії через своє українське походження, тоді як 5% повідомили, що зазнавали фізичного нападу.

"Автори дослідження встановили, що молоді українці віком до 40 років набагато частіше зазнають словесних нападок через своє походження (62%), ніж люди похилого віку (30%). Крім того, жінки стикаються з агресією частіше за чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роль грає і сфера, де працюють біженці. Так, у сфері обслуговування словесних нападів зазнали 67% українських працівників.

Авторів насторожив той факт, що серед тих біженців, які стикалися з фізичним насильством через своє походження, 14% складають батьки-одиначки з двома та більше дітьми.

"Тут часто йдеться про фізичні напади між дітьми. Однак у повних сім'ях з двома батьками та кількома дітьми про подібний досвід повідомили лише 6% опитаних", - зазначають автори дослідження.