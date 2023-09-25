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Більш ніж 57% українських біженців стикалися з агресією в Чехії на національному ґрунті

25 вересня, 2023 понедiлок
07:13
Світ біженці

За даними чеського дослідницького агентства PAQ Research, більше половини українських біженців стикалися з вербальною агресією через своє походження, а 5% зазнавали фізичного нападу

Про це повідомляє Vinegret.cz.

Чеське дослідницьке агентство PAQ Research запитало українських біженців, чи стикалися вони за час свого вимушеного перебування в Чехії з фізичною чи вербальною агресією на національному ґрунті. Дослідження проводилось у червні 2023 року.

Повідомляється, що дослідження торкнулося 1425 сімей біженців, в яких мешкають загалом 3789 осіб, у тому числі 1203 дитини віком від 3 до 17 років.

Їх попросили відповісти на запитання: "Чи стикалися ви чи хтось із членів вашої родини з вербальними/фізичними атаками під час перебування в Чехії через те, що ви з України?".

57% опитаних відповіли, що мали досвід вербальної агресії через своє українське походження, тоді як 5% повідомили, що зазнавали фізичного нападу.

"Автори дослідження встановили, що молоді українці віком до 40 років набагато частіше зазнають словесних нападок через своє походження (62%), ніж люди похилого віку (30%). Крім того, жінки стикаються з агресією частіше за чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роль грає і сфера, де працюють біженці. Так, у сфері обслуговування словесних нападів зазнали 67% українських працівників.

Авторів насторожив той факт, що серед тих біженців, які стикалися з фізичним насильством через своє походження, 14% складають батьки-одиначки з двома та більше дітьми.

"Тут часто йдеться про фізичні напади між дітьми. Однак у повних сім'ях з двома батьками та кількома дітьми про подібний досвід повідомили лише 6% опитаних", - зазначають автори дослідження.

  • У січні цього року ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн.
  • Станом на 12 травня статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них: близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах.  
  • 20 червня Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.  
  • 13 вересня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС.
  • 15 вересня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловилась за доцільність продовжити тимчасовий захист українських біженців іще на рік, "поки триває ця жахлива війна".
  • 19 вересня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.
Україна
Росія
Чехія
Війна з Росією
біженці з України
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