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Часткова евакуація дипломатів з України - інформаційне протистояння Заходу проти РФ, - Горбач

24 січня, 2022 понедiлок
14:52
Суспільство Володимир Горбач

Політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач вважає, що початок часткової евакуації дипломатів з Києва є відповіддю Заходу в інформаційному протистоянні проти РФ

Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Я вважаю, що ці рішення про часткову евакуацію дипломатів з України пов’язано з тим, щоб підкреслити всю серйозність ситуації. Зазвичай так і відбувається, коли розвідки держав отримують інформацію про можливу небезпеку, то вони намагаються відразу попередити свій дипломатичний корпус. Але в даному випадку ми маємо справу з таким довгим нагнітанням, тобто це все не раптово відбувається. Зараз йде планомірне загострення інформаційного протистояння проти Росії. Підготовка до часткової евакуації дипломатів - це відповідь Російській Федерації", - пояснив Горбач.

На думку Горбача, такі дії західних держав покликані на те, щоб показати, що ситуація під контролем і всі все бачать та розуміють. Він також зауважив, що інформація на початку року про евакуацію російських дипломатів з Києва є також елементом шантажу України та країн Заходу.

"Зараз ми маємо справу з відповіддю. Відповідь дають ті країни, які відносяться до англосфери. Це США, Велика Британія та Австралія. Я припускаю, що такі дії цих країн зумовлені тим, що вони могли отримати інформацію від своїх розвідок про те, що проти їх дипломатів в Києві готуються провокації з боку РФ. Ще потрібно подивитись як зреагує посольство Канади. Саме тому, я вважаю, що передбачення про спробу внутрішньої дестабілізації в Україні могли бути пов’язані з певними провокаційними діями, які б загрожували життю, чи безпеці саме дипломатів цих країн", - додав Горбач.

Також він зауважив, що НАТО досить активно зреагувало на шантаж Кремля, збільшуючи свою прсутність на східному фланзі Альянсу.

"Представники НАТО та США поперджували РФ як вони будуть діяти і один із напрямів їхньої відповіді є посилення власного східного флангу Альянсу. Тобто, тих країн НАТО, які можуть піддаватись російській загрозі. Західні країни НАТО своїми діями доводять, що готові разом з США підсилювати країни східного флангу Альянсу. Це дуже хороший сигнал", - сказав Горбач.

На запитання ведучої Христини Шкудор про те, як він оцінює ймовірність повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Горбач відповів: "Вважаю, що більшу ймовірність мають ракетні обстріли та задіяння авіації проти України. А от повномасштабного вторгнення, з заходом танкових колон на територію України, думаю неможливо. Повномасштабне вторгнення на територію України означатиме кінець режиму Путіна. Якісь невеликі провокації можливі, але точно не повномасштабне вторгнення".

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Новини
Володимир Горбач
евакуація
Захід
дипломати
російська агресія
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