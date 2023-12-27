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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Часткові успіхи бувають навіть у тих, хто програє, головне - виграти битву, - експерт Черник про події у Мар'їнці
Ексклюзив

Часткові успіхи бувають навіть у тих, хто програє, головне - виграти битву, - експерт Черник про події у Мар'їнці

27 грудня, 2023 середа
15:02
Війна з Росією Українські бійці показали, як знищують ворога на околицях Мар'їнки

Військовий експерт Петро Черник поділився своїм баченням подій на сході України, де російські окупанти атакують Мар’їнку та Авдіївку

Про це він розповів в етері Еспресо.

Щодо захоплення рашистами Мар'їнки експерт сказав: "Якщо зупиниться в тому вигляді в якому є зараз, як свого часу взяли Бахмут, ми тут розігнали безліч зради, що катастрофа, а зрада у великому рахунку не склалася, далі Бахмута вони досі не можуть просунутися, якщо не просунуться далі Мар'їнки, якщо навіть візьмуть Авдіївку, але не посунуться далі, то це тільки будуть часткові успіхи у них".

Черник підкреслив, українці мають розуміти, що часткові успіхи у великих війнах бувають навіть у тих, хто програє.

"Украй важливо виграти битву, оце дуже важливо, а війни не можуть бути програні. Німці зрозуміли, що програють Другу світову війну вже після Сталінграду, на зламі 44-45-го років (минулого століття, - ред.) організували блискучу наступальну операцію і на 100 км уперед прорвали бойові порядки союзників, звичайно, погода допомогла, бо авіація не могла працювати, одначе у війні це їм ніяким чином не допомогло", - пояснив він.

Також експерт додав: "Я впевнений на 100%, що в історичному контексті ми виграємо цю жахливу війну, але ж питання коли та за яких обставин. Немає оптимізму, що це станеться завтра".

Що передувало

У понеділок, 25 грудня, у ЗСУ спростували інформацію про те, що російська армія нібито захопила Мар'їнку на Донеччині, про що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів своєму президенту Володимиру Путіну.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки.

Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що маленька частина Мар'їнки на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, проте РФ майже знищила місто.

Аналітики ISW припускають, що потенційне захоплення Мар'їнки не прогнозує окупантам значного оперативного просування вперед.  

російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
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