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"Через те, що справу не направляють до суду порушується право на доступ до правосуддя", - адвокат Жеваго

1 грудня, 2023 п'ятниця
20:37
Світ Костянтин Жеваго

Адвокат VB Partners Радислав Ткаченко заявив, що його підзахисний Костянтин Жеваго, який фігурує у справі банку "Фінанси та Кредит", не може реалізувати своє право на доступ до правосуддя в Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Справа вже розслідується понад 4 роки та не передається до суду, Костянтин Жеваго банально не може отримати та задовольнити своє право на розгляд його справи протягом розумного строку. І фактично через те, що справа не направляється до суду немає реалізації права на доступ до правосуддя, - сказав Ткаченко. - Через це ми вважаємо, що справа існує лише для того, щоб тиснути на нього, створювати якісь інфоприводи та показувати в суспільстві, що нібито відбувається якась боротьба, хоча насправді справа сфальсифікована. У ній немає жодних доказів, якби вони були, то справа давно уже була б у суді. А так справа просто пуста і використовується для того, щоб тиснути на нашого клієнта".

Крім того, адвокат зазначив, що Французький суд відмовляючи в екстрадиції Україні підкреслив сумнів щодо належного забезпечення на захист та справедливий суд Костянтину Жеваго в нашій країні.

"У зв’язку з чим його і не можуть видати Україні. На жаль, нам доводиться шукати справедливості вже в іноземних судах, а не в українських, і добре, що в іноземних судах ми цю справедливість знаходимо, але погано, на мою думку те, що тисячі українських громадян можуть стикнутися з подібною ситуацією і вони не зможуть себе захистити в українському суді, бо не отримують того справедливого суду на який всі очікують", - підкреслив правозахисник.

Ткаченко розповів, що вже чотири місяці чекає роз'яснення про ухвалу в рамках справи щодо Костянтина Жеваго від слідчого судді Печерського суду Олега Білоцерківця, який мав би розглянути клопотання протягом 10 днів: "Це відверте порушення, про який доступ до правосуддя може йти мова. Тому ми вважаємо, що це якраз є гарним прикладом того, що відбувається".

Що передувало

19 травня Костянтин Жеваго в офіційному листі, направленому в Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру заявив, що не має жодного відношення до протиправних дій, які розслідують правоохоронні органи у справі про корупцію у Верховному Суді України. 

22 травня стало відомо, що підприємець Костянтин Жеваго заявив, що навіть випадково не контактував із жодним суддею Верховного Суду починаючи з 2019 року.

Крім того, Жеваго не розуміє свій статус у справі, а також готує документи, щоб отримати пояснення.

Жеваго сказав: "Слідчі та прокурори ладні ніколи не закривати справу банку "Фінанси та Кредит", аби я залишався в розшуку".  

У Державному бюро розслідувань заявили, що українським військовим передадуть гелікоптер екснардепа та акціонера банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Як повідомляє пресслужба відомства, тепер це повітряне судно буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Підприємець Костянтин Жеваго вважає арешт та передачу військовим його гелікоптера популізмом і продовженням тиску на нього.  

Досудове розслідування у провадженні про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та кредит" розглядається понад 4 роки. Захисники Костянтина Жеваго продовжують звертати увагу на неодноразових порушеннях законодавства України та громадянських прав їхнього клієнта.

10 листопада Верховний суд Франції у місті Париж після детального аналізу всіх поданих матеріалів, урахування всіх доказів та аргументів, представлених сторонами обвинувачення та захисту, поставив крапку в справі щодо екстрадиції українського підприємця та мецената Костянтина Жеваго і відмовив у задоволенні запиту української сторони про екстрадицію.

Підприємець та меценат Костянтин Жеваго зазначив, що Верховний суд Франції підтвердив, що в сьогоднішній політичній ситуації в Україні належного судового захисту та й взагалі правосуддя він не отримає по своїй справі.

Адвокати Костянтина Жеваго, які вже не раз повідомляли про порушення громадянських прав їхнього клієнта та ненадання матеріалів справи для ознайомлення захисникам, також наголошують на процесуальних порушеннях під час досудового розслідування у справі про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та кредит". 

*Костянтин Жеваго є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу Еспресо

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Кримінал
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Костянтин Жеваго
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