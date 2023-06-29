Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Я все-таки думаю, якщо бути реалістом, на саміті НАТО може бути дуже чіткий сигнал про наше миттєве або прискорене членство після завершення війни. Також можуть бути якісь гарантії безпеки шляхом підписання якоїсь глобальної угоди між Україною і НАТО чи Україною і найбільшими країнами-членами НАТО (США, Франція, Німеччина, Велика Британія)", - сказав він.

Єльченко вважає, що розширення співпраці буде замало.

"Всі ми чули про створення цього нового органу Рада "Україна - НАТО". Я вважаю, що це назва. Так, буде підвищений статус України як партнера НАТО, але не думаю, що цього достатньо", - підсумував дипломат.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. 13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами "за" ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. 16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Також 21 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу за спрощеною процедурою до Альянсу.

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі