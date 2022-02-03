"Давайте дочекаємось рішень правоохоронців": Шмигаль заявив, що в уряді не порушували жодних питань щодо Монастирського через ДТП з Трухіним

Таку відповідь він надав на питання журналістки Еспресо.TV. Валерії Пашко.



Питання стосувалось того, чи не порушував Шмигаль дисциплінарне провадження проти очільника МВС Дениса Монастриського через нові обставини ДТП з Трухіним.



"Закон не передбачає цього. Давайте дочекаємось рішень правохоронних органів і будемо робити всі висновки", - сказав прем'єр.



На уточнення, чи в уряді робили певні висновки, він сказав: " На сьогодні - ні".

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