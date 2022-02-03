"Давайте дочекаємось рішень правоохоронців": Шмигаль заявив, що в уряді не порушували жодних питань щодо Монастирського через ДТП з Трухіним
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні не обговорювали питання щодо дій міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського у справі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна
Таку відповідь він надав на питання журналістки Еспресо.TV. Валерії Пашко.
Питання стосувалось того, чи не порушував Шмигаль дисциплінарне провадження проти очільника МВС Дениса Монастриського через нові обставини ДТП з Трухіним.
"Закон не передбачає цього. Давайте дочекаємось рішень правохоронних органів і будемо робити всі висновки", - сказав прем'єр.
На уточнення, чи в уряді робили певні висновки, він сказав: " На сьогодні - ні".
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Згодом депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін залишив країну.
- У поліції прокоментували ДТП із нардепом Трухіним. Справу передали ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- Голова фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.
- Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк повідомила про виключення Трухіна з партії.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила почати кримінальне провадження щодо Трухіна.
- МВС заперечило спробу "слуги" Трухіна "домовитися" з Монастирським, ДБР заявило, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує реакцію Давида Арахамії та партії "Слуга Народу" на відео з Трухіним.
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