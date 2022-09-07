Про це написала в фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ учора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков", - пише Маляр.

Відтак, заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

"Наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок носить виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило до Комітету", - роз'яснює заступниця міністра.

До 1 жовтня 2023 року парламент зможе на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій є добровільним.

"Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує. Після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде", - додає Маляр.

Крім того, заступниця міністра наголосила, що в Генштабі вже є досвід розгортання всіх військових частин ЗСУ, тому нині немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

За загальним правилом, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України вказала перелік чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть покинути межі країни під час дії обмежень воєнного стану.

Якщо чоловік не сплачує аліментів, то виїхати за межі України не вийде, оскільки треба довести, що діти перебувають на його утриманні.

Водії-чоловіки призовного віку мають право перетинати кордон, але для цього потрібно отримати цифровий інструмент для проїзду.

Виїзд військовозобов'язаним українцям з України під заставу відклали, хоча планували на 1 вересня.

4 вересня юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка розповів, що в разі законодавчих змін із 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мають стати на військовий облік. Проте до кінця 2022 року за невиконання наказу штрафи не передбачені.

Заступниця міністра оборони Маляр заявила, що постановка жінок на військовий облік буде добровільною й лише після ухвалення закону.

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