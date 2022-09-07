Добровільний військовий облік жінок відтермінували. Подробиці
В Україні відтермінували добровільний військовий облік жінок до 1 жовтня 2023 року
Про це написала в фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ учора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков", - пише Маляр.
Відтак, заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.
"Наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок носить виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило до Комітету", - роз'яснює заступниця міністра.
До 1 жовтня 2023 року парламент зможе на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій є добровільним.
"Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує. Після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде", - додає Маляр.
Крім того, заступниця міністра наголосила, що в Генштабі вже є досвід розгортання всіх військових частин ЗСУ, тому нині немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.
- За загальним правилом, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
- Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України вказала перелік чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть покинути межі країни під час дії обмежень воєнного стану.
- Якщо чоловік не сплачує аліментів, то виїхати за межі України не вийде, оскільки треба довести, що діти перебувають на його утриманні.
- Водії-чоловіки призовного віку мають право перетинати кордон, але для цього потрібно отримати цифровий інструмент для проїзду.
- Виїзд військовозобов'язаним українцям з України під заставу відклали, хоча планували на 1 вересня.
- 4 вересня юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка розповів, що в разі законодавчих змін із 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мають стати на військовий облік. Проте до кінця 2022 року за невиконання наказу штрафи не передбачені.
- Заступниця міністра оборони Маляр заявила, що постановка жінок на військовий облік буде добровільною й лише після ухвалення закону.
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