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Дослідження про заробіток жінок і гендерний розрив: оголошено лауреатку Нобелівської премії з економіки

9 жовтня, 2023 понедiлок
13:24
Наука Нобелівські лауреати

У 2023 році премію Нобеля з економіки отримала Клаудія Голдін за її дослідження впливу роботи на життя жінок. Вона розкрила ключові чинники гендерних відмінностей на ринку праці

Про це інформує пресслужба.

Дослідження Клаудії Голдін розкривають причини змін і основні джерела гендерного розриву, що залишилися. Жінки надзвичайно мало представлені на світовому ринку праці, і переважно вони заробляють менше, ніж чоловіки.

"За останнє століття частка жінок на оплачуваній роботі потроїлася в багатьох країнах з високим рівнем доходу. Це одна з найбільших суспільних та економічних змін на ринку праці в наш час, але значні гендерні відмінності залишаються. Вперше в 1980-х роках дослідник застосував комплексний підхід до пояснення джерела цих відмінностей. Дослідження Клаудії Голдін дало нам нове і часто несподіване розуміння історичної та сучасної ролі жінок на ринку праці", - йдеться в заяві Фонду Нобеля.

Цьогорічна лауреатка премії з економічних наук представила перший вичерпний звіт про заробітки жінок та їх участь на ринку праці протягом століть. Науковиця переглянула архіви та зібрала дані за понад 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому змінилися гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості. Протягом двадцятого століття рівень освіти жінок постійно зростав, і в багатьох країнах з високим рівнем доходу вона зараз значно вища, ніж у чоловіків.

Голдін також дала глибше розуміння факторам, якими керуються жінки на ринку праці, і наскільки важлива їхня робота. Той факт, що вибори жінок часто були й залишаються обмеженими шлюбом та виконанням обов’язками по догляду за домашньою справою та сім'єю, лежить в основі її аналізу та пояснювальних моделей.

Дослідження показують, що зміни потребують часу, оскільки вибір, який впливає на всю кар’єру, ґрунтується на очікуваннях, які згодом можуть виявитися хибними. Її знання сягають далеко за межі США, і подібні моделі спостерігаються в багатьох інших країнах.

Довідково. Клаудія Голдін народилася 14 травня 1946 року в Нью-Йорку. Вона є американською економісткою, історичкою економіки, фахівчинею з економіки праці та гендерних питань. Голдін є докторкою філософії (1972), професоркою Гарвардського університету та співробітницею Національного бюро економічних досліджень. Її називали однією серед десяти найвпливовіших жінок-економістів у світі.

Нобелівська премія

Нобелівська премія - це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

У Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) з 2 жовтня триває Нобелівський тиждень, під час якого оголошують імена найвидатніших науковців, письменників, миротворців і економістів, які отримають престижну міжнародну премію за 2023 рік.

Розклад оголошення лауреатів 2023 року:

  • 2 жовтня - премія з фізіології й медицини,
  • 3 жовтня - премія з фізики,
  • 4 жовтня - премія з хімії,
  • 5 жовтня - премія з літератури,
  • 6 жовтня - премія миру,
  • 9 жовтня - економічна премія пам’яті Альфреда Нобеля.

1 вересня цього річ у Нобелівському фонді повідомили, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії (включно з РФ і Білоруссю), будуть запрошені на церемонію вручення премії в грудні. Фонд заявив, що прагне включити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії. У МЗС України відреагували на цю заяву та закликали Нобелівський фонд переглянути своє рішення й не запрошувати послів Росії та Білорусі.

Днем пізніше все-таки скасували запрошень послів РФ і Білорусі на вручення "Нобеля". Речник МЗС України Олег Ніколенко це рішення назвали перемогою гуманізму.

2 жовтня лауреатами Нобелівської премії з галузі фізіології та медицини стали вчені Каталін Каріко та Дрю Вайсман за їхні відкриття, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти COVID-19. 

3 жовтня учені П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Анн Л’улльєр, які розробили методи для створення найкоротших імпульсів світла в історії, були нагороджені Нобелівською премією з фізики 2023 року. Їхні досягнення дозволяють спостерігати невидимі процеси у речовині на атомному рівні.

Також наступного дня Нобелівський комітет оголосив лауреатів у галузі хімії. Ними стали американці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс й росіянин Олексій Єкімов за відкриття та синтез квантових точок.

5 жовтня норвезький поет і драматург Йон Фоссе отримав премію з літератури.

6 жовтня премію миру присудили іранській активістці та правозахисниці Наргес Мохаммаді. В Ірані Мохаммаді заарештовували 13 разів, її було засуджено загалом до 31 року. Вона досі перебуває у в'язниці.  

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