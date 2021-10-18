Джошуа розпочав підготовку до реваншу з Усиком
Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, зізнався, що його клієнт вже розпочав підготовку до бою-реваншу проти Олександра Усика
Про це повідомляє Boxingnews24.
"Сьогодні бачив Ентоні. Він уже тренується, вже почав готуватися до реваншу. Зараз все це в досить спокійному режимі відбувається. Джошуа вже налаштовує себе на реванш. Я хочу побачити агресію в його настрої. Після бою по обличчю Усика було видно, що Джошуа навряд чи завдав серйозної шкоди. А він здатний завдавати шкоди", - розповів промоутер Едді Хірн.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- 8 жовтня Боб Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.
- 10 жовтня Ентоні Джошуа активував опцію реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком.
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