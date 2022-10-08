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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Єдина можливість повернення контролю над ЗАЕС – це визволення Запорізької області від загарбників, - Портников
Ексклюзив

Єдина можливість повернення контролю над ЗАЕС – це визволення Запорізької області від загарбників, - Портников

8 жовтня, 2022 субота
21:28
війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що потрібно змусить російських військових покинути ЗАЕС шляхом оточення Енергодару або через зелений коридор, військове командування має знайти рішення, бо переговори не дадуть результатів

Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.

"Я думаю, що в ситуації, яка зараз склалася у війні з Росією, єдина можливість повернення контролю над ЗАЕС – це визволення Запорізької області від загарбників. Це, звичайно, може відбуватися різним чином. Це може відбуватися так, щоб не зачепити зону ЗАЕС, щоб потім примусити окупаційні сили звідти вийти. Тому, я думаю, що коли гендиректор МАГАТЕ говорить про демілітаризацію цієї зони, то це якраз в наших інтересах, там же не наші війська знаходяться, там стоять російські війська і вони мають звідти піти. Хай там навіть стоятимуть міжнародні сили. Я думаю, що Росія на це не погодиться", - сказав Віталій Портников

Журналіст зазначив, що у разі оточення ЗСУ Енергодару, можна змусити російських військових вийти з окупованої Запорізької атомної електростанції.

"Я думаю, що в ситуації, яка склалася, дійсно, може бути оточення Енергодару, може бути вихід російського військового контингенту. Це теж важлива ситуація, коли люди, які там знаходяться, отримують зелений коридор, щоб залишити зону АЕС. Тобто можуть бути різні рішення, але це вже питання до українського військового командування. Я не вірю в якісь переговорні результати з Володимиром Путіним", - зауважив він.

  • Голова спецкомітету з оборони палати громад Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку РФ на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.
  • Раніше в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.
  • 5 жовтня Володимир Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії.
  • Окупанти викрали печатку Запорізької АЕС, яка засвідчувала право підписувати документи. Її вже визнали нечинною.

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